أحدث SUV كهربائية من بي إم دبليو.. موعد الطرح والسعر

دشنت شركة بي إم دبليو سيارتها الكهربائية iX3 الجديدة، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض SUV، على أن تباع بسعر يبدأ من 60 ألف يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن السيارة الكهربائية الجديدة تعتمد على شقيقتها X3، لكنها تتميز عنها من خلال المآزر الجديدة في المقدمة والمؤخرة، وتصميم شبكة المبرد والمكونات المطلية باللون الأزرق.

ويتألف نظام الدفع من محرك كهربائي بقوة 210 كيلووات/286 حصان، مع بطارية سعة 80 كيلووات ساعة تكفي لبلوغ السيارة مدى السير 460 كم.





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وبفضل تطوير المحرك الكهربائي لعزم الدوران الأقصى 400 نيوتن متر تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س في غضون 6.8 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى 180 كم/س.

وتدعم السيارة الشحن بقدرة 150 كيلووات، ما يعني شحن 80% من سعة البطارية في 34 دقيقة فقط.





ومن المقرر طرح السيارة الجديدة في الأسواق مطلع العام القادم.