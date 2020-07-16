بعد إطلاقها أمس.. نيسان تكشف عن موعد طرح سيارتها "آريا" الكهربائية في السوق المصرية

كتب: باسل الحلواني

كشف مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة شركة نيسان موتور إيجيبت، والعضو المنتدب لنيسان جنوب أفريقيا، عن موعد طرح سيارتها الكهربائية الجديدة كلياً "آريا"، في السوق المصرية.

قال "ويتفيلد"، خلال المائدة المستديرة التي نظمتها "نيسان"، اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، للتعرف على خطة عمل الشركة، إن السيارة نيسان آريا سوف

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يتم طرحها في مصر بعد عامين من الآن.

وكانت نيسان قد أطلقت أمس السيارة الجديدة كليا "نيسان آريا" الكهربائية المنتمية لفئة "كروس أوفر- SUV"، التى تتسم بمحرك كهربائي 100% لتعطي قدرة على زيادة السرعة.

وزودت "آريا"، بتقنيات القيادة الذكية التي تمكن

السائق والركاب بالراحة أثناء الرحلة والقيادة، بالإضافة إلى أنها دعمت بتقنية المساعدة في مستوى الإرشاد، والاتصال مع التميز بالمساحات الداخلية، وصالون داخلي أنيق، مع نطاق يصل إلى 610 كيلومترات.

ومن المقرر أن تُطرح السيارة الجديدة كلياً نيسان آريا للبيع في اليابان في منتصف 2021، وأن يصل سعرها إلى حوالي 5 ملايين ين، وتخطط نيسان لعرض آريا للبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين بنهاية العام 2021.