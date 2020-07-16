بإختصار..خمسة معلومات تهمك حول اسز الطبيعى

أثيرت عدة تساؤلات بعد اعلان الحكومة عن نيتها وقف ترخيص السيارات الجديدة العاملة بالبنزين إلا بعد تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى وفيما يلى أهم خمسة معلومات تهمك حول الغاز الطبيعى فى السيارت :

1- حالة الموتور هى التى تحدد مدى كفاءة المحرك وقدرته على تحمل التشغيل بالغاز الطبيعى اذ لابد ان تكون كفاءته لا تقل عن 70 % ليصلح لعملية التحويل , وهنا نؤكد على ضرورة الفحص الفنى للسيارة من قبل المختصين قبل اجراء عملية التحويل.

2- تانك الغاز يكون على هيئة اسطوانة , وتوجد اسطوانات بعدة مقاسات لتناسب أحجام السيارات المختلفة سواء كانت هاتشباك أم صالون الا

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ان سيارات الهاتشباك هى الأكثر تأثراً من حيث شغل مساحة فى صندوق السيارة , ويتم وضع الاسطوانة فى مكان بعيد عن الإصطدام لا قدر الله فى حالة الحوادث.

3- سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى يبلغ 3 جنيهات ونصف وهو يكافىء حرق لتر بنزين يبلغ سعره سبعة جنيهات ونصف وتختلف نسبة التوفير من شخص الى اخر , حيث يكون التوفير واضحاً فى السيارات التى تستخدم بشكل يومى كسيارات التاكسى بعكس بعض السيارات الخاصة التى يستخدمها أصحابها فى المشاوير العائلية فقط .

4- السيارة التى يتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى , تعمل بنوعين للوقود حيث تظل دورة البنزين كما هى لكن يكون الاعتماد الرئيسى على الغاز الطبيعى أثناء القيادة على الطريق فقط الا انه عند بدء ادارة السيارة تكون على نظام البنزين , وكذلك عند توقفها وذلك للحفاظ على المحرك من الداخل حيث تتكون طبقة كربونية على البساتم من الداخل أثناء بدء الادارة بنظام البنزين لتحميها من شدة الغاز الطبيعى ويعد ذلك من أسباب تضرر صبابات المحرك لبعض السيارات التى تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى سابقاً .

5- أسعار تحويل الغاز تختلف من سيارة الى أخرى فالسيارات العاملة بنظام الحقن الاكترونى تكون تكلفة تحويلها أعلى من السيارت العادية حيث تتراوح التكلفة ما بين 9 الاف الى 12 الف جنيه على حسب نوع السيارة وسعة المحرك.