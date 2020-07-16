تعرف على الأسعار الأمريكية لجميع فئات فورد برونكو 2021

الخليج ٣٦٥ نت – فورد كشفت أخيراً عن أيقونة الطرق الوعرة الأمريكية برونكو في هيئتها الجديدة، وستتوفر السيارة بفئات متعددة بأسعار ومزايا مختلفة سنعرضها لكم باختصار فيما يلي، مع التذكير أن برونكو 2021 مزودة بمحرك أساسي 2.3 لتر 4 سلندر بقوة 270 حصان بالإضافة إلى محرك V6 سعة 2.7 لتر بقوة 310 حصان وناقل يدوي 7 سرعات أو أوتوماتيكي اختياري 10 سرعات. ونذكر القراء أن الأسعار القادمة هي للسوق الأمريكي فقط. الفئة الأساسية: نسخة البابين بـ 28,500 دولار (107,000 ريال)، نسخة الأربعة أبواب بـ 33,200 دولار (125,000 ريال) فئة “Big Bend”: بمزايا إضافية مثل مصابيح ضباب LED ومقود جلدي والمزيد.. نسخة اليابين: 33,385 دولار (125,500 ريال) ، نسخة الأربعة أبواب: 35,880 دولار (135,000 ريال) فئة “الماس الأسود”: بقفل تفاضلي خلفي قياسي وإطارات 32 إنش وجنوط 17 إنش.. نسخة اليابين: 36,050 دولار (135,500 ريال) ، نسخة الأربعة أبواب: 38,545 دولار (144,000 ريال) فئة “Outer Banks”: بجنوط ألمنيوم 18 إنش وتدفئة وتهوية المقاعد ومزايا أخرى أكثر فخامة.. نسخة اليابين: 38,955 دولار (146,000 ريال)، نسخة الأربعة أبواب: 41,450 دولار (155,000 ريال) Advertisements فئة “Badlands”: بأقفال تفاضلية إلكترونية أمامية وخلفية وشاشة لمسية 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية وإطارات 35 إنش والمزيد.. نسخة البابين: 42,095 دولار (157,000 ريال)، نسخة الأربعة أبواب: 44,590 دولار (167,000 ريال) فئة “Wildtrak”: محرك V6 ايكوبوست 2.7 لتر قياسي وناقل أوتوماتيكي 10 سرعات حصرياً.. نسخة اليابين: 48,875 دولار (183,000 ريال)، نسخة الأربعة أبواب: 51,390 دولار (193,000 ريال) الإصدار الأول: وتأتي هذه الفئة بجميع مزايا السيارة مثل مقاعد جلدية ونظام سمعي B&O وأحدث أنظمة السلامة من فورد، مع العلم أن جميع نسخ الإصدار الأول تم حجزها خلال ساعات معدودة.. نسخة اليابين: 59,305 دولار (221,000 ريال)، نسخة الأربعة أبواب: 63,500 دولار (238,000 ريال)

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