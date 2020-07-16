شركة سعيد محمد البسامي تطلق سيارتها الجديدة الفخمة جيتور “JETOUR”

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت شركة سعيد محمد البسامي الوكيل الحصري لسيارات جيتور في المملكة العربية السعودية عن إطلاق الموديل الجديد من السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات جيتور X70 و X70S.

وذلك في حفل أقامته في مركزها الجديد في طريق المدينة في جدة حضره نخبة مميزة من عملاء الشركة وكذلك العاملين في قطاع الإعلام والصحافة وأهم الوجوه البارزة والمؤثرة في وسائل التواصل الاجتماعي.

تخلل الحفل إلقاء كلمات ترحيبية بالضيوف وشرح مفصل عن مواصفات سيارة جيتور الجديدة والفاخرة، والتي تم الكشف عنها في وقت سابق من قبل الشركة الصينية العريقة شيري والتي تعتبر من أهم وأكبر الشركات المصنعة للسيارات الصينية في العالم وذلك خلال فعاليات معرض جوانجتشو العالمي للسيارات.

واليوم تفخر شركة سعيد محمد البسامي بإطلاق هذه السيارة في المملكة العربية السعودية بأسعار منافسة وببرامج تمويلية متعددة.

وفي هذا السياق عبر الشيخ سعيد محمد البسامي في كلمته في حفل الافتتاح عن تفاؤله الكبير بإطلاق العلامة التجارية لسيارة جيتور في المملكة والذي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب السعودي وذلك من خلال المراكز التي تم افتتاحها وكذلك الخطط التوسعية المستمرة للشركة، وأكد البسامي على ثقته بنجاح برنامج التحول الاقتصادي في المملكة والذي ساهم في توسيع استثمارات الشركة خلال السنتين الماضيتين، كما دعا الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في المملكة بالمشاركة مع الشركات المحلية والاستفادة من الفرص الاقتصادية الموجودة حالياً.

كما عبر الأستاذ سلطان سعيد محمد البسامي رئيس مجلس الإدارة عن سعادته بإطلاق هذه السيارة الفخمة والرائعة والتي تعد إضافة جديدة لسوق السيارات في المملكة والتي استطاعت خلال فترة قصيرة أن تحقق مبيعات ممتازة لما تتميز به من جمالية في التصميم وقوة في الأداء وجودة في الصنع ، ضمن أسعار تنافسية مدروسة إضافة الى خدمات ما بعد البيع التي وفرتها شركة البسامي فيما يخص الصيانة والضمان وقطع الغيار.

وفي هذا الصدد تحدث الأستاذ وائل إبراهيم مصطفى الرئيس التنفيذي لشركة سعيد محمد البسامي للسيارات موضحاً ان الشركة قد حرصت على منح جميع العملاء صيانة مجانية لمدة ثلاث سنوات أو 60.000 كم أيهما يأتي أولا، بالإضافة إلى الضمان المصنعي الذي يمتد إلى خمس سنوات أو 150.000 كم أيهما يأتي أولاً، الشيء الذي يدل على الجودة المصنعية الكبيرة لهذه السيارة، كما تقدم الشركة خدمة المساعدة على الطريق المجانية لمدة خمس سنوات وكيلومتر مفتوح.

وأوضح وائل إبراهيم أن الشركة قد استطاعت خلال الأشهر القليلة الماضية من افتتاح مجموعة من المراكز الخاصة بالمبيعات والصيانة في المدن الرئيسة في المملكة لتلبية الطلب الكبير عليها ليصل عددها إلى ستة فروع مع استمرار العمل للوصول إلى اثني عشر فرعاً إن شاء الله.

وتابع قائلاً: “إننا نعتمد على تعظيم مفهوم قيمة جيتور لدى عملائنا في المملكة، عن طريق فريق عمل احترافي مدرب في مجال المبيعات والتسويق والصيانة وقطع الغيار يقدم أرقى أنواع الخدمات وبمواصفات عالمية، وبذلك تكون شركة سعيد محمد البسامي قد نجحت في خططها الاستراتيجية الخاصة بالانتشار والتوسع في جميع مدن المملكة”.

من الجدير بالذكر أن جيتور هي العلامة الفاخرة لشركة شيري وتتوفر في المملكة بطرازين الأول X70 والثاني طراز رياضي X70S، وقد صممت بشكل فائق مع العناية بأدق التفاصيل التي تهم عشاق سيارات الـ SUV مع الاهتمام بالجودة والابتكار من جميع الجوانب، بتصميم خارجي وملفت للأنظار.

ويحمل تصميم جيتور X70 كماً كبيراً من التفاصيل التي تم الاهتمام بها بدقة، وتبدأ من شبك التهوية كبير الحجم ذو التصميم النجمي الرائع، مع إطار سميك من الكروم، ويتوسط الشبك شعار “JETOUR” الذي يعبر عن الهوية المستقلة لهذه السيارة الفاخرة.

الأضواء الأمامية بتصميم انسيابي يمتد على الجوانب مع خطوط حادة وتصميم عملاني مدروس، وهي تعمل بشكل كامل بتقنية LED مع الأضواء النهارية DRL أما أضواء الضباب فلها تصميم مختلف رباعي الأضواء يضفي لمسات جمالية للصدام الأمامي والذي جهز بالحساسات الأمامية.

من الجانب هناك خطوط انسيابية حادة وقوية تمنح السيارة من الجوانب مظهراً رياضياً ثلاثي الأبعاد، وتم إضفاء لمسات من الفخامة عليه بواسطة قضبان الكروم التي تتماشى مع التفاف النوافذ الجانبية للسيارة ولمزيد من الجمال يتوفر في الخلف جناح مدمج أعلى الباب الخلفي، بالإضافة إلى الروف راك على السقف، الجنوط جاءت بتصميم مصقول مقاس 20 إنش من الألمنيوم وتتميز بخفة الوزن والتهوية السريعة وتسهم في الإقلال في استهلاك الوقود وسلامة القيادة. وتتوفر بعدة تصاميم، أما العجلات فهي من مقاس 225 / 45R20.

وتبلغ أبعاد الطراز 4720 ملم للطول، 1900 ملم للعرض، وارتفاع 1710 ملم مع قاعدة عجلات بطول 2745 ملم، كما جهزت السيارة بفتحة سقف بانورامية واسعة 1.1 متر مربع.

السيارة من الخلف حصلت على تصميم هادئ وجميل وهناك سبويلر سفلي مشتت للهواء كما جهزت السيارة بمصابيح خلفية جميلة جدا منحت السيارة المظهر الرياضي الفخم بالإضافة الى الحساسات الخلفية ومخرجي العادم على كلا الجانبين لتعزيز الشعور الرياضي للسيارة مع حساس بالقدم لفتح الباب الخلفي للسيارة.

Advertisements

التصميم الداخلي

التصميم الداخلي لمقصورة جيتور X70 وX70S جاء معبراً عما أسست العلامة الفاخرة عليه، فهي مترفة ومليئة بالتجهيزات والمواد الراقية، المراتب مصنوعة من الجلد كهربائية قابلة للتعديل 6 بالنسبة للسائق وأربع وضعيات بالنسبة للراكب الأمامي بألوان مدروسة ومتباينة مع تطريز بألوان أخرى وتطعيم من الكروم المطفي في الديكور الداخلي للسيارة، يتوفر بالسيارة شاشتين الأولى بقياس 12.3 إنش للعدادات والأخرى للنظام الترفيهي بقياس 10 إنش مدمجتين مع بعضهما البعض، مع مجموعة صوتية راقية من بايونير 6 سماعات ولوحة كبيرة الحجم للتحكم بالنظام المناخي تعمل باللمس، وأربع كاميرات برؤية 360 درجة مع خاصية التسجيل ونظام وسائط متعددة مستقل والعديد من الوظائف المميزة والبلوتوث مع إمكانية ربط الجوال بنظام “Mirroring “. وتوفر السيارة وضعيات جلوس مريحة للركاب بفضل قاعدة العجلات الطويلة “2745 ملم” حيث يمكن بالطبع جلوس 5 ركاب بكل راحة كما يتوفر كما تتوفر السيارة بصف ثالث من المقاعد.

القلب النابض لجيتور محرك 1.5 لتر مع شحن تيربو

تمتلك جيتور X70 الفاخرة الجديدة محرك بسعة 1.5 لتر مع شحن تيربو وتقنية الحقن المباشر للوقود مع ناقل حركة مزدوج بستة سرعات، ويخرج المحرك 156 حصان مع عزم يصل الى 230 نيوتن. متر، وسعة خزان الوقود 55 ليتر وتتميز السيارة باقتصادية استهلاك الوقود 1 لتر / 13.6 كيلومتر من نوع 91.

جهزت السيارة بنظام تعليق من نوع ماكفرسون في الأمام، مع نظام متعدد الوصلات في الخلف، ومقود كهربائي، وتعتبر سيارة جيتور الأفضل في فئتها في العزل الصوتي والذي يصل الى 36 ديسيبل، مع تميز النوافذ الخلفية وفتحة السقف البانورامية المعزولة من المصنع بعزل حراري يصل إلى 70%.

السلامة والأمان

استخدم في صناعة السيارة الفولاذ عالي الصلابة وبنسبة تصل إلى 70 في المئة وجهزت السيارة بمجموعة واسعة من أنظمة الحماية والأمان ويتوفر بالسيارة بشكل أساسي الوسائد الهوائية تشمل كل الركاب أمامية وخلفية وجانبية.

بالإضافة إلى قفل كرسي الأطفال ولزيادة بالأمان يتوفر بالسيارة مانع تشغيل المحرك وقفل مركزي للأبواب، والسيارة تعمل بنظام البصمة باللمس ويتوفر فيها نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS ونظام التحذير عند مغادرة المسار LDWS.

أنظمة الفرامل متطورة جدا وفيها نظام ABS للفرامل المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع قوة الفرامل ونظام مساعدة الفرامل BAS، وأيضاً نظام التحكم بالجر TCS بالإضافة إلى نظام الثبات الإلكتروني ESP ونظام الفرامل الإلكتروني أثناء الانتظار EPB، وأيضاً Auto Hold Function / وظيفة التثبيت التلقائي ونظام التحذير للنقاط العمياء ووظيفة التثبيت التلقائي Auto Hold Function.

ولمزيد من الفخامة والراحة جهزت السيارة بنظام التشغيل باللمس ومثبت سرعة وحساس لفتح الشنطة الخلفية.

ندعوكم لزيارة معارض سعيد محمد البسامي جيتور “JETOUR” للتمتع بمشاهدة هذه السيارة الفخمة والتعرف على مواصفاتها بشكل أقرب.