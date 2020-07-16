“بالصور” شاهد تطور السيارات الطائرة عبر التاريخ

الخليج ٣٦٥ نت – لطالما راود حلم صناعة السيارات الطائرة من شركات السيارات على مر التاريخ، حيث حاولت العديد من الشركات ابتكار هذه التكنولوجيا غير التقليدية بشتى الطرق.

ولقد بدأت المحاولات الأولى لصناعة السيارات الطائرة منذ بداية القرن التاسع عشر، لكنه واجه العديد من التجارب الفاشلة، وخلال السطور التالية نقدم لكم بالصور مراحل تطور محاولات تصنيع سيارة طائرة.

1- كانت أولى بدايات تجارب صناعة السيارات الطائرة في عام 1917، وذلك حين صنعت شركة Curtiss Autoplane أول سيارة طائرة، بطول 27 قدما، وجناحين بعرض 40 قدما، لكنها واجهت فشلاً زريعاً، حيث سقطت بعد تحليقها بدقائق.

2- في عام 1937 قام المبتكر Waldo Waterman بصناعة أول سيارة طائرة قادرة على الانطلاق بسرعة 120 ميل، إلا أن أجنحتها العريضة لم تمكنها من السير على الأرض بين السيارات.

3- في عام 1946، صنع المبتكر روبرت إديسون فولتون سيارة طائرة باسم Fulton Airphibian، وكانت تتميز بإمكانية فصل وتركيب أجنحتها وصنع من هذا النموذج 11 نسخة.

4- في عام 1947، قام المبتكر “ثيودور تيد” بصناعة سيارة طائرة باسم ConVairCar odel 118، وهى عبارة عن سيارة متصلة من الأعلى بمحرك طائرات قادر على حملها والتحليق بها، إلا أنها تحطمت في إحدى التجارب مما أدي لمقتل الطيار، وتوقفت التجارب بعدها.

5- في عام 1949، صنعت سيارة طائرة باسم Taylor Aerocar، ونجحت بالفعل في الطيران على سرعة 100 ميل في الساعة، لكن لكبر أجنحتها كانت تسير في الريف فقط.

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6- في عام 1960، قام الجيش الأمريكي بطرح سيارة طائرة، طراز Curtiss-Wright Air Car، لكنها لم تلقى قبول لدى المدنيين وتوقف إنتاجها.

7- في عام 1971، ظهر طراز AVE Mizar، وكان عبارة عن سيارة فورد “بينتو” ألحقت بجناحات طائرة، ونجحت التجربة بالفعل في التحليق.

8- في عام 2006، قامت شركة Terrafugia Transition(تابعة لمجموعة جيلي) بصناعة سيارة طائرة، ونجحت في حل مشكلة الجناحين العريضين بالطي، لتتمكن من السير على الطريق السريع بجانب سيارات أخرى.

9- في عام 2019، قامت شركة ألمانية بتصميم سيارة طائرة متقدمة باسم PAL-V Liberty، وكان هذا الطراز يعمل بمحرك بقوة 100 حصان، وتصل سرعته لـ 112 ميل في الساعة.

10- في عام 2020 الجاري، قامت شركة من سلوفاكيا، بالكشف طراز باسم Aeromobil، وتميزت بقابلية أجنحتها للطى والفرد، وبمحرك ينتج قوة 300 حصان وتصل سرعته القصوى لـ 260 كم/س.