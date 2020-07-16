بورش 911 تيربو 2021 تكشف نفسها رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بورش عن 911 تيربو 2021 بنسخ الكوبيه والكشف المعتادة، بتحسينات متعددة للأداء، مثل التسارع إلى 100 كم\س في 2.8 ثانية، أي أسرع بـ 0.2 ثانية من الموديل السابق، مع بقاء السرعة القصوى عند 320 كم\س.

وتعتمد 911 تيربو الجديدة على محرك 6 سلندر تيربو مزدوج 3.8 لتر بقوة 580 حصان، وهو تحسن 34 حصان عن الموديل السابق، كما تحسن عزم الدوران كذلك بـ 40 نيوتن متر إلى 750 نيوتن متر، مع استمرار الناقل الأوتوماتيكي المزدوج 8 سرعات.

وقامت بورش بتحديث الشاسيه ونظام التعليق كذلك لتحسين الرشاقة والراحة أثناء الفيادة، مع خفض ارتفاع السيارة بشكل محدود 10 مليمتر، وتحسين استجابة التوجيه كذلك.

وقد فتحت بورش باب الطلب على 911 تيربو 2021 بالفعل من الآن مع وصولها للأسواق العالمية في بداية 2021 بأسعار ألمانية تبدأ من 180,811 يورو (772,000 ريال) لنسخة الكوبيه و194,035 يورو (828,000 ريال) لنسخة الكشف.

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