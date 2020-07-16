5 أجيال في تاريخ صناعة مرسيدس AMG Black Series .. رحلة بالصور

على مدار 15 عام، قدمت مرسيدس نموذجا للقوة الرياضية والفخامة عبر موديلات Black Series التي طرحتها بالتعاون مع قسمها المصنع للمحركات عالية الأداء AMG.

وبمناسبة طرح الجيل السادس الأحدث من هذه الموديلات، قدم موقع "كار أند درايفر"، عرضا لمراحل تطور الأجيال السابقة التي طرحت من هذا الطراز.

بدأ الموقع بالنسخة الأولى التي قدمتها مرسيدس من طراز Black Series، في عام 2005، وكانت باسم SLK 55 Black Series، وعملت بمحرك V8 بسعة 5.5 لتر، وينتج قوة تتراوح ما بين 360 و 400 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات.

وصنعت مرسيدس من هذا الطراز خلال فترة طرحه بالأسواق 120 نسخة ما بين يوليو 2006 وحتى أبريل 2007، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 174 ميل في الساعة.

الجيل الثاني كشفت عنه مرسيدس باسم CLK 63 Black Series بداية من عام 2007، وكان يعمل بمحرك V8 بسعة 5.5 لتر، وينتج قوة 500 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، وتصل سرعته القصوى لـ 186 ميل في الساعة، واستمر تواجد هذا الجيل بالأسواق حتى عام 2008.

Advertisements

والجيل الثالث من الطراز كشفت عنه مرسيدس باسم SL 65 Black Series، ووصل للأسواق بداية من سبتمبر 2008، وكان يعمل بمحرك V12 بسعة 6.0 لتر، وينتج قوة 661 حصان مع عزم دوران 738 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 5 سرعات، وكانت تصل سرعته القصوى لـ 199 ميل في الساعة، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2009.

وبحلول عام 2011، وصل الجيل الرابع من طراز مرسيدس C 63 AMG Coupé Black Series، بمحرك V8 بسعة 6.2 لتر، ينتج قوة 510 حصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 7 سرعات، وتصل سرعته القصوى لـ 186 ميل في الساعة، واستمر تواجده بالأسواق حتى عام 2013.

وظهر الجيل الخامس من الطراز عام 2013 باسم SLS AMG Black Series، وكان يعمل بمحرك ينتج قوة 622 حصان، وتصل سرعته القصوى لـ 196 ميل في الساعة، وكان يعمل بناقل سرعة dual-clutch مزود بـ 7 سرعات.

وخلال عام 2020 الجاري، كشفت مرسيدس رسميا عن الجيل الأحدث من طراز Black Series، باسم AMG GT Black Series، والذي يطرح لعام 2021 المقبل، بمحرك V8 بسعة 4.0 لتر، ينتج قوة تصل لـ 720 حصان، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.1 ثانية، وسرعة قصوى تصل لـ 124 ميل في الساعة.



