6 أسباب تدفعك لشراء لكزس LX

الخليج ٣٦٥ نت – من المؤكد أن لكزس LX تُعد واحدة من أفخم السيارات الإس يو في على الساحة، حيث تقدم مستويات متميزة من الرفاهية والأداء القوي، ونستعرض اليوم أبرز مميزاتها التي تجعل الحصول عليها صفقة حقيقية.

1- التصميم الخارجي الأنيق

على الرغم من أن لكزس LX 2020 صممت للأداء الشاق، إلا أن الشركة لم تتغافل عن تزويدها بالأناقة، ويبرز ذلك من خلال شبكة التهوية المغزلية الأيقونية للكزس مع مصابيح الـ LED الأنيقة والإطارات قياس 20 إنش.

2- راحة لا مثيل لها

تحصل LX باستمرار على تقييمات ممتازة لمقاعدها الفاخرة والتي بالإمكان تهويتها، مع داخلية رحبة تسع خمسة أو سبعة أفراد ومساحة تخزينية واسعة، وتتميز لكزس LX بنظام صوتي عالي الجودة، مكيف هواء أوتوماتيكي متعدد المناطق مع فتحات خلفية بتحكم منفصل.

3- نظام الأمان القياسي “لكزس بلس”

حيث تأتي السيارة مع العديد من أنظمة الأمان ومساعدة السائق مثل نظام منع التصادم الأمامي، نظام عرض المعلومات على الزجاج الأمامي، نظام كشف النقطة العمياء، حساسات أمامية وخلفية مع أربع كاميرات، أكياس هوائية أمامية وجانبية و للركب بالإضافة إلى ستائر هوائية جانبية.

4- سيارة عائلية للرحلات الطويلة

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بجانب المقاعد المريحة والمكيف الخلفي، فالسيارة تأتي اختياراً مع شاشتي نظام ترفيه خلفي، بالإضافة إلى المبرد، والذي يجعل الرحلات بالسيارة متعة لا تنتهي.

5- محرك قوي للأداء الشاق

حيث تستمد الكروس اوفر قوتها من محرك V8 سعة 5.7 لتر بقوة 362 حصان مع عزم دوران يبلغ 530 نيوتن.متر

6- الاعتمادية العالية

مثل كل سيارات لكزس الأخرى، تم تصميم لكزس LX لتبقى صامدة على الطرق لأطول فترة ممكنة، وهو ما تفعله ببراعة بشهادة الجميع، ما يفسر محافظتها على حالة جيدة حتى بعد مرور 10 سنوات وعدم فقدانها قيمتها.

يذكر بأن لكزس LX متوفرة في السعودية لدى الوكيل الرسمي عبداللطيف جميل بسعر 425,040 ريال بعد احتساب ضريبة القيمة المضافة.