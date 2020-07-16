مواصفات جاجوار i-pace الكهربائية.. سباق الرفاهية في زمن الفيروس

أعلنت شركة جاجوار البريطانية عن مواصفات النسخة الأحدث لعام 2021 من طرازها الكهربائي المميز I-Pace الذي يعتبر واحدا من أفضل السيارات الكهربائية التي تم الكشف عنهما رسميا خلال العام الحالي.



وقدم موقع "كار أند درايفر" الرائد بأخبار السيارات، كافة تفاصيل ومواصفات نسخة 2021 الجديدة من الطراز الكهربائي المميز، من قدرات محركه، وتكلفته والتقنيات المضافة له.

جديد نسخة 2021

بدأ الموقع برصد ما أضيف من تحديثات لنسخة 2021 من طراز جاجوار I-Pace، أبرزها نظام تشغيل بيانات بتقنية 4G، ونظام كاميرات مراقبة لمحيط السيارة بزاوية 360 درجة، بالإضافة لنظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، عدد من التحديثات طالت بطاريات الطراز بمختلف فئاته.





الأسعار

ذكر موقع "كار أند درايفر"، أن نسخة 2021 من طراز جاجوار I-Pace يتوفر منها للبيع بالأسواق ثلاث فئات، الأولى S تتوفر بسعر 71 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم SE تتوفر بسعر 78 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم HSE تتوفر بسعر 82 ألف دولار.

المحرك

يتوفر طراز جاجوار I-Pace 2021 بنظام دفع خلفي، وتعمل فئاته المختلفة بمحركان كهربائيان، ينتجان قوة إجمالية تبدأ من 394 حصان، مع عزم دوران 512 لفة/قدم.

ويمد المحرك بالطاقة، بطاريات تضخ طاقة بمعدل 90.0 كيلوات في الساعة، ومن خلالها يستطيع الطراز قطع مسافة تصل لـ 253 ميل كحد أقصى لشحن البطاريات.

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ويتوفر طراز جاجوار بخاصية شحن فائقة السرعة عبر وصلة شحن DC التي تمكن الطراز من إعادة شحن 80% من طاقة بطاريات خلال 40 دقيقة.





استهلاك الوقود

قال موقع "كار أند درايفر" إن طراز جاجوار I-Pace الكهربائي، يستهلك طاقة بما يعادل جالون واحد لكل 80 ميل يقطعهم داخل المدن، وما يعادل جالون واحد لكل 72 ميل يقطعهم على الطريق السريع ويستهلك من الطاقة الكهربائية ما يعادل جالون واحد لكل 76 ميل يقطعهم مجتمعين ما بين الطريقين.

التقنيات

وفيما يخص التقنيات، فإن أبرز التحديثات التي أضيفت لنسخة 2021 من طراز جاجوار I-Pace كانت في خانة التكنولوجيا، إذ يتمتع الطراز بنسخته الأحدث، بشاشة معلومات بقياس 10.0 بوصة، وشاشة أصغر ملحقة بها بقياس 5.5 بوصة، وتعمل الشاشات بأنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو، كما يتمتع الطراز بنظام صوتي من طراز Meridian تعمل سماعاته بقوة 825 وات.





الأمن والسلامة





وفي ختام عرض موقع "كار أند درايفر" لمواصفات نسخة 2021 من طراز جاجوار I-Pace، تحدث الموقع عن أبرز اجراءات الأمن والسلامة به، ويتميز الطراز بأنظمة أمن وسلامة أبرزها نظام تنبيه مسبق في حالات الاصطدام، ونظام فرامل تلقائية في حالات الطوارئ، وأنظمة الحفاظ على المسار والتنبيه في حالة الخروج من المسار، ونظام الحفاظ على مسافة بين المركبات.



