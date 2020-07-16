الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نيسان تكشف عن سيارة كهربائية جديدة وتصميم معدل لشعارها

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور النقاب عن سيارة كهربائية جديدة وتصميم معدل لشعارها بهدف إطلاق بداية جديدة لها بعد شهور من الفوضي الإدارية وتراجع الربحية.

يصل مدى السيارة الكهربائية الجديدة آريا وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)إلى 610 كيلومترات(379 ميلا). وهذه السيارة هي أول منتج جديد تطلقه نيسان في ظل الإدارة الجديدة التي تولت السلطة في كانون أول/ديسمبر الماضي. يبدأ سعر السيارة الجديدة من حوالي 5 ملايين ين (46 ألف دولار) وهي أحدث محاولة لإنعاش مجموعة منتجات الشركة المتقادمة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان القول إن "آريا فيها كل جوهر تكنولوجيا نيسان"، مضيفة أن نيسان يمكنها الاستفادة من الضجة التي تثور حول أي سيارة جديدة رغم أنه لن يتم طرحها في الأسواق قبل منتصف العام المقبل.

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كانت نيسان قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 آذار/مارس الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عاما. كما دخلت الشركة دوامة فوضى إدارية في أعقاب القبض على رئيسها السابق كارلوس غصن في اليابان بتهمة الفساد في تشرين ثان/نوفمبر .2018

وذكرت بلومبرج أن السيارة الكهربائية الجديدة أريا ستذكر الأسواق بأن نيسان مازالت ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان من حيث الإنتاج وأنها تعمل منذ سنوات للاستعداد لعصر السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.