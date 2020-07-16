​خبير: الاعتماد على الغاز مناسب للمرحلة الحالية.. ونشر السيارات الكهربائية يحتاج مزيداً من الوقت

كتب: باسل الحلواني
يأتي اتجاه الدولة المصرية بقوة نحو الاعتماد على الغاز الطبيعي للسيارات، كمصدر من مصادر الطاقة النظيفة، بدلاً من الوقود التقليدي، ليطرح سؤالاً مهما وهو لماذا تم اختيار الاتجاه للغاز خلال المرحلة القادمة، وليس السيارات الكهربائية؟.
يرى الدكتور أسامة محمود، خبير التسويق، ورئيس قطاع التسويق بإحدى شركات السيارات، أن الاعتماد على الغاز الطبيعي مناسب للمرحلة الحالية، وقبل الحديث عن السيارات الكهربائية، يجب في البداية نشر
أضاف "محمود"، أن ثقافة المستهلك ومدى تقبله لفكرة التحول نحو السيارات الكهربائية، تأتي ضمن أهم العقبات التي تقف أمام انتشار السيارات الكهربائية في مصر، مؤكداً أن الحديثمازال مبكراً للحديث عن الاعتماد على السيارات الكهربائية بشكل أساسي فى السوق المصرية.
أشاد "محمود"، بالجهود الكبيرة، والمساعى المستمرة، التى تبذلها الدولة، فى مجال التحول للاعتماد على الطاقة النظيفة، لمواكبة التوجهات العالمية الحالية للتحول نحو السيارات الصديقة للبيئة، التى تسهم فى خفض الانبعاثات الكربونية الضارة، وتقليل الاعتماد على المحروقات التقليدية.
وكانت وزيرة التجارة والصناعة، قد استعرضت مؤخراً أبرز ملامح مباردة إحلال السيارات القديمة التي مر عليها أكثر من 20 عاماً، بأخرى جديدة تعمل بالغاز، وكذلك إلزام السيارات الجديدة بضرورة العمل بالغاز الطبيعي قبل منحها التراخيص اللازمة.
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