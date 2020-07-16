تتسارع من 0 إلى 200 كم/س في 9 ثوان.. مرسيدس تكشف رسمياً عن AMG جي تي بلاك سيريس

كتب: باسل الحلواني

بعد حملة تشويقية ضخمة استمرت لفترة طويلة، كشفت عملاق صناعة السيارات الألمانية الفارهة مرسيدس "AMG"، عن سيارتها جي تي بلاك سيريس "النسخة السوداء".

تأتي السيارة بقوة 720 حصان و800 نيوتن.متر من عزم الدوران من محرك V8 مزدوج التيربو سعة 4 لتر يتصل بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات ونظام دفع خلفي، ما يمكنها من الانطلاق من صفر 0 إلى 100 كم/س في غضون 3.2 ثانية، ومن 0 إلى 200 كم/س في أقل من 9 ثوان، في حين تصل السرعة القصوى لها إلى 325

كم/س.

أجرت الشركة الألمانية تحسينات على محرك السيارة، كما حصلت "جي تي بلاك سيريس"،على نظام تعليق محسن، واستخدم المهندسون ألياف الكربون بشكل مكثف في العديد من أجزائها لتقليل وزن السيارة.

Advertisements

وحصلت السيارة على واجهة أمامية شرسة مع شبك أكبر وغطاء محرك من ألياف الكربون بفتحات تهوية كبيرة، وسقف وعتبات جانبية وباب خلفي وجناح عملاق من ألياف الكربون.

زودت "جي تي بلاك سيريس"، بمقاعد رياضية من ألياف الكربون ملفوفة بجلد نابا، وخياطة برتقالية

أنيقة، ولمسات من ألياف الكربون الأسود غير اللامع التي تنتشر في المقصورة، كما حصلت على عجلة قيادة أنيقة، وألواح أبواب بمقابض فريدة.

وتتيح الشركة للعملاء في أسواق محددة إمكانية الحصول على مقصورة أكثر تميزاً مزودة بحزمة AMG Track الاختيارية، والتي تضيف طفاية حريق وقفص من التيتانيوم خفيف الوزن لحماية راكبي المقصورة، كما تحصل المقصورة على مقبض صغير يعرف بـ AMG Traction Control، يوفر تسعة مستويات من انزلاق المحور الخلفي، حيث تم تصميم المستوى الأول للقيادة في الظروف الرطبة مع احتياطات أمان عالية، بينما يسمح المستوى التاسع بالحد الأقصى من انزلاق الإطارات، ورغم الكشف الرسمي عن السيارة إلا مرسيدس لم تعلن حتى الآن عن أسعارها، حتى كتابة هذه السطور.