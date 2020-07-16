لماذا اختفت بعض الطرازات من السوق المحلية رغم تراجع المبيعات؟.. رابطة تجار السيارات تجيب

كتب: باسل الحلواني

رغم تراجع المبيعات في سوق السيارات خلال الأشهر الأخيرة في ظل أزمة فيروس كورونا، إلا أن بعض الطرازات اختفت تماماً من السوق، في ظاهرة غريبة أثارت العديد من التساؤلات.

يفسر منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار

السيارات، سر اختفاء بعض الموديلات من السوق المحلية، بتخفيض الحصص الاستيرادية للوكلاء وتعطل حركة الشحن في الموانئ العالمية بسبب فيروس كورونا خلال الشهرين الماضيين، ما أثر بالسلب على حركة الاستيراد.

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أكد "زيتون"، أن حركة البيع والشراء مازالت ضعيفة مقارنة ببداية العام الجاري، رغم العروض الترويجية والخصومات التي يقدمها الوكلاء والموزعين لتحسين المبيعات.

أضاف أن عودة الحركة إلى سوق السيارات مرتبط بانتهاء جائحة كورونا، خاصةً في ظل تغير اهتمامات المستهلك، وتركيزه بشكل كبير على شراء السلع الأساسية وأدوات الوقاية و التعقيم.