بالأسماء.. تراجع أسعار 7 سيارات بعد مرور أسبوعين من يوليو

كتب: باسل الحلواني

تراجعت أسعار العديد من الطرازات بعد مرور أسبوعين من شهر يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 42 ألف جنيه، وذلك في إطار حملة التخفيضات والعروض الترويجية التي أطلقها عدد من وكلاء السيارات والموزعين، بهدف تنشيط المبيعات، بعد حالة الركود التي تصدرت المشهد في قطاع السيارات خلال الأشهر الماضية في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد.

طالت التخفيضات أسعار 7 طرازات السوق المحلية، وترصد "سيارات الوفد"، في السطور التالية التغييرات التي حدثت في أسعار السيارات الـ7 بعد مرور أسبوعين من الشهر الجاري:

بي واي دي F3

أقرت شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، وكلاء علامة بي واي دي الصينية في مصر، تخفيضاً على أسعار سياراتها السيدان "بي واي دي f3".

وتتوافر السيارة بي واي دي f3، المجمعة محلياً بفئةواحدة من التجهيزات، مزودة بناقل حركة يدوي، وتعتمد على محرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1500 سي سي، يولد قوة 108 حصان، وعزم أقصى للدوران 145نيوتن/ متر.

وبلغت قمية الخصم الجديد على السيارة 5 آلاف جنيه، ليصبح سعر ها 163 ألف جنيه، بدلاً من 168 ألف جنيه.

وقالت شركة الأمل عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن العرض الجديد لمدة محدودة، لكنها لم تكشف عن موعد انتهائه.

زوتي Z100

أعلنت IFG جروب، وكيل علامة زوتي في مصر، عن تخفيض أسعار سيارتها زوتي Z100.

أقرت الشركة 9 آلاف جنيهاً خصماً على السيارة ليصبح سعرها الجديد 118 ألف جنيهاً.

وأكد وكيل زوتي أن العرض لفترة محدودة، وسوف ينتهي

يوم 10 أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن سعر زوتي Z100 الرسمي يبلغ 131500جنيه، وقام وكيل العلامة في مصر بالإعلان عن خصم على السيارة ليصل سعرها إلى 119900 جنيه، ثم تم تخفيض قيمة العرض مؤخراً ليصل سعر السيارة إلى 125 ألف جنيه، ثم ارتفع سعرها مرة ثانية

يصل إلى 127 ألف جنيه، قبل أن تفجر IFG، مفاجأة وتعلن عن الخصم الجديد.

فورد كوجا

أعلنت مجموعة أوتو جميل، وكيل علامة فورد في مصر، عن تخفيضات على أسعار سيارتها فورد كوجا موديل 2020.

وتصل التخفيضات على فورد كوجا التي تتوافر بـ 3 فئات، وتنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات suv، إلى 42.6 ألف جنيه.

تراجعت أسعار طرازات “فورد كوجا” الفئة الاولى «Trend» إلى 414.9 ألف جنيه، بدلًا من 457.5 ألف سابقًا.

وانخفضت أسعار سيارات فورد كوجا الفئة الثانية “Sport” إلى 464.9 ألف جنيه، مقارنة بـ507.5 ألف.

وهبطت أسعار طرازات فورد كوجا الفئة الثالثة «Titanium» إلى 514.9 ألف جنيه، مقابل 557.5 ألف.

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تيجو 3

أقرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، تخفيضات على أسعار السيارة الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات تيجو 3، موديل 2020.

ووفقاً لأحدث قائمة سعرية لـ"شيري"، فإن أسعار شيري تيجو 3، تراجعت بمقدار 3 آلاف جنيه، بدايةً من

اليوم الأول من يوليو.

أصبح سعر السيارة التي تتوافر في السوق المحلية بفئة واحدة من التجهيزات بعد الخصم 236 ألف جنيه، بدلاً من 239 ألف جنيه.

لادا جرانتا

أخطرت شركة الأمل للسيارات، وكيل علامة لادا الروسية في مصر، شبكة موزعيها بتخفيض أسعار النسخة "المانيوال" من السيارة لادا جرانتا المجمعة محلياً.

بلغت قيمة التخفيض الجديد على لادا جرانتا المزودة بناقل حركة مانيوال 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر السيارة لادا جرانتا "مانيوال"، بعد الخصم 149900 جنيه، بدلاً من 154900 جنيهاً.

شيري أريزو 5

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، الموزع الحصري لعلامة شيري الصينية في مصر، شبكة موزعيها بأحدث قائمة سعرية لطرازات "شيري" خاصة بشهر يوليو.

شهدت القائمة تخفيضات على أسعار السيارة شيري أريزو 5 المجمعة محلياً، والتي تتوافر بـ4 فئات من التجهيزات.

تتراوح التخفيضات الجديدة مابين 4 آلاف جنيه، إلى 5 آلاف جنيه، ووفقًا للقائمة السعرية الخاصة بشهر يوليو، أصبح سعر الفئة الأولى القياسية المزودة بناقل حركة يدوي "فرش قماش" 166000 جنيه، بدلًا من 171000 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

انخفض سعر الفئة الثانية مانيوال "فرش جلد" إلى 167900 جنيه مقارنة بـ172900 جنيه، بمقدار تخفيض 5 آلاف جنيه.

وأصبح سعر الفئة الثالثة "أوتوماتيك" بعد التخفيض 189900 جنيه، بدلًا من 194 ألف جنيه، بخصم بلغ 4100 جنيه.

كما شهدت أسعار أعلى فئة من السيارة تخفيضاً بلغ 4 آلاف جنيه، ليصبح 201900 جنيه، بعد أن كان السعر الرسمي في يونيو الماضي 205900 جنيه.

سوزوكي ألتو

أعلنت الشركة المصرية للسيارات، الموزع المعتمد للعلامة التجارية سوزوكي، عن تخفيضات على أسعار سيارة سوزوكي ألتو وصل لـ 7500 جنيه.

وأوضحت الشركة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأسعار التنافسية لسوزوكي ألتو بعد التخفيض، وهي كالتالي:

الفئة الأولى بسعر 115,500 جنيه بدلًا من 123000 جنيه، بفارق 7500 جنيه.

الفئة الثانية بسعر 123000 جنيه، بدلًا من 129900 جنيه، بفارق 6900 جنيه.