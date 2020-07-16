أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020

زادت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأربعاء، في التعاملات المبكرة، بالتزامن مع تجاوز أسعار المعدن الثمين عالميا المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار.

وبلغ الذهب عيار (24) في المملكة 217.84 ريال بنحو (58.08 دولار)،وسجل عيار (21) الأكثر مبيعا 190.62 ريال بنحو (50.82 دولار)، وعيار (18) سجل 163.39 ريال بنحو (43.56 دولار).

وسجل سعر كيلو الذهب 217 ألفا و843 ريالا نحو (58 ألفا و876 دولار).

وأعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن إطلاق سوق المشتقات المالية في يوم 30 أغسطس/ آب المقبل وبدء تداول العقود المستقبلية للمؤشرات كأول منتج مشتقات مالية يتم تداوله في المملكة.

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وقالت تداول في بيان، الثلاثاء، إن هذه خطوة مهمة في مساعي تطوير السوق المالية السعودية، وتزويد المستثمرين بمجموعة كاملة ومتنوعة من المنتجات والخدمات الاستثمارية.



وارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء لتستقر فوق المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشأن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1808.85 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0453 بتوقيت جرينتش. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1808.90 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا "يبدو الطلب قويا على الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر كوفيد-19، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا".