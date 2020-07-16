منافس شرس جديد لمازدا وهوندا.. نيسان اليابانية تكشف عن "سنترا SV"

أزاحت عملاق صناعة السيارات اليابانية "نيسان" الستار، عن نسخة حديثة من سيارتها الشهيرة سنترا.

وحملت النسخة الجديدة من السيارة اسم "سنترا SR"، والتي أكد عدد من مواقع السيارات العالمية أنها تتمتع بقدرات مختلفة عن أبرز منافسيها هوندا ومازدا، سواء من ناحية التصميم الخارجي، أو المقصورة الداخلية وتقنيات وقدرات المحرك.

أدخلت نيسان على السيارة تحسينات ملحوظة على تصميم السيارة بشكل ملحوظ، وقامت بإظهار تصميم مقدمة السيارة على شكل V، مع منحها كشافات LED.

ومن المنتظر أن تتوافر النسخة الحديثة من سنترا، بعدة ألوان بخلاف البرتقالي

الرسمي الذي كشف عن الطراز به، وغطت نيسان سطح السيارة من الداخل بخامات جلود فاخر.

وتتميز السيارة بمساحة داخلية واسعة تصل لـ 6 أقدام، وتأتي مساحة التخزين بالحقيبة الخلفية بمقدار 14.3 قدم مربع.

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منحت الشركة طراز "سنترا SR"، مقاعد جديدة تمنح الركاب الراحة في الجلوس بشكل متواصل لمسافات طويلة.

وزودت السيارة الجديدة بشاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 8 بوصات، يدعمها أنظمة تشغيل أبل كار بلاي، و أندرويد أوتو،

بالإضافة لعدد من القدرات التقنية المميزة، كالشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، ووصلات USB-A و USB-C، وللمقاعد الخلفية تم توفير وصلات USB خاصة بها، كما يتوفر بالسيارة نظام صوتي أكثر تطورا، مكون من 8 مكبرات ماركة Bose.

وتزأر السيارة بقوة محرك سعة 2.0 لتر، ذو أربعة اسطوانات، ينتج قوة 149 حصانا، مع عزم دوران 146 لفة/قدم.

وتتعدد في السيارة وسائل الأمان والسلامة، بعد منحها مجموعة من الأنظمة المتطورة تمنحها الأفضلية على منافسيها بالأسواق، حيث تتمتع بأنظمة متعددة، في مقدمتها الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، والتنبيه المسبق للاصطدام، و مراقبة المناطق العمياء، والتنبيه الخلفي للتقاطعات، بالإضافة لأجهزة استشعار خلفية للمراقبة عند ركن السيارة، ونظام حساب المسافة بين المركبات.