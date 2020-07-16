وكيل سكودا يكشف عن موعد طرح أوكتافيا الجديدة كلياً

كتب: باسل الحلواني

كشفت شركة كيان إيجيبت، وكيل علامة سكودا التشيكية في مصر، عن موعد طرح الشكل الجديد من سياراتها الشهيرة أوكتافيا.

قال وكيل سكودا، إن الشكل الجديد من أوكتافيا سيتوافر في مصر خلال الربع الثالث من العام الجاري، مؤكدة أن موعد تقديم السيارة بالتحديد لم يتم الإعلان عنه في الوقت الحالي.

وزاد الجيل الجديد من السيارة في الطول 19 مم و 15 مم في العرض ، بواقع 4.689 مم للطول و 1.829 مم للعرض على التوالي. أما النسخة كومبي وهي الاستيشن الأكثر مبيعاً في أوروبا فزادت في الطول 22 مم والعرض 15 مم ، وكلاهما السيدان والاستيشن يشتركان في

قاعدة عجلات كبيرة مقاس 2686 مم .

كما زادت سعة الحمولة الرفع 10 لترات إلى 600 بينما قفزت السعة في الاستيشن بمقدار 30 لترًا إلى 640 لترًا. بالإضافة إلى ذلك، أصبح جلوس الركاب الخلفي أفضل من أي وقت مضى بواقع 78 مم أو 5 مم أكثر من الطراز الذي يحل محله.

وقررت سكودا العودة عن قرارها السابق بتقديم مصابيح أمامية منفصلة في الشكل يوفر 4 عيون تقريباً, حيث عادت للمصابيح الأمامية التقليدية التي تتوفر اختيارياً بتقنية LED Matrix ، وهي أكثر أناقة من

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تلك الموجودة في الطراز القديم وتعطي السيارة مظهرًا عالي التقنية.

كما يمكن ملاحظة مصابيح الضباب المشابهة لتلك الموجودة في سوبيرب المحسنة في الأمام ، في حين أن الشبكة لديها الآن حواف أكثر حدة من ذي قبل.

كما أن هناك عجلات معدنية جديدة مقاس 19 بوصة متوفرة وألوان جديدة تعرف باسم Crystal Black و Lava Blue و Titanium Blue. بالإضافة إلى ذلك ، سيتمكن المشترون من اختيار باقة Chrome و Dynamic ، كما تم تحسين كفاءة الوقود وخفض الانبعاثات.

وتتيح المصابيح الخلفية مظهرًا أكثر حداثة وفي نفس الوقت تبرز عرض أوكتافيا المتزايد كما تستفيد المصابيح الخلفية LED الكاملة من الوحدات الديناميكية . وتشمل التغييرات الأخرى التي يمكن ملاحظتها في الخلف غطاء صندوق الأمتعة المنحدر بانسيابية مع اسبويلر كبير مثبت على السقف وتأتي بشكل قياسي مع مساحة خلفية .