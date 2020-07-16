شعبة السيارات تقترح تصدير المركبات القديمة التي مازالت بحالة جيدة إلى بعض الدول الإفريقية

كتب: باسل الحلواني

رحب نور درويش، نائب رئيس شعبة السيارات، بمبادرة إحلال السيارات القديمة التي مر على إنتاجها أكثر 20 عاماً، بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، التي تحدثت عنها وزيرة التجارة والصناعة مؤخراً، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه عدداً من المشروعات القومية.

أقترح "دوريش"، تصدير الطرازات القديمة

التي مازالت تعمل بكفاءة، إلى بعض الدول الإفريقية بدلاً من تخريدها، عن طريق مزاد علني يتم تنظيمه من خلال الجهات المعنية.

أضاف نائب رئيس شعبة السيارات، أن يتم تحديد صلاحية السيارات القديمة للتصدير، أو تخريدها، بواسطة لجان فنية مختصة،

تحدد حالة السيارة.

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قال "درويش"، في تصريحات خاصة لـ"سيارات الوفد"، إن الرئيس "السيسي"، يولي قطاع السيارات المصري اهتماماً كبيراً، ويسعى بقوة إلى التحول نحو الاعتماد على الطاقة النظيفة.

صرح بأن الفترة القادمة يجب أن تشهد تسليط الضوء على أهمية الاعتماد على السيارات التي تعمل بالغاز والكهرباء، كبديل للسيارات التقليدية، بهدف تغيير ثقافة المواطن المصري، وتقبله الفكرة التي أصبحت توجهاً عالمياً خلال السنوات الأخيرة.