شيفروليه كولورادو أم فورد رينجر رابتور .. من يفوز بصدارة 2021؟

للاستمرار على القمة، تسعى دائما شركات السيارات الأمريكية المصنعة للشاحنات، لتقديم الأفضل عبر ما تطرح من نسخ جديدة من شاحناتها، المميزة وظهر ذلك في النسختين الجديدتين لعام 2021 من شاحنات شيفروليه "كولورادو" و فورد "رينجر رابتور".

وقام موقع "كار أند درايفر" بوضع الشاحنتان في مقارنة، تبرز الأفضل من بينهم، وتكشف عن مميزاتهم وقدراتهم من إمكانيات للمحرك والسعر والتقنيات.

وبدأ الموقع بالحديث عن اسعار الشاحنتان، وبدأ بشاحنة شيفروليه كولورادو، التي يتوفر منها بالأسواق للبيع 4 فئات، الفئة الافتتاحية باسم Work Truck تتوفر بسعر 26,395 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم LT تتوفر بسعر 28,895 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Z71 تتوفر بسعر 34,995 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم ZR2 تتوفر بسعر 42,795 ألف دولار.

أما شاحنة فورد رينجر رابتور فتتوفر للبيع بالأسواق بفئة وحيدة، بسعر 44,500 ألف دولار.

بعد ذلك تحدث الموقع عن قدرات محركات الشاحنتان، وقال أن شاحنة فورد رينجر رابتور، تتوفر بمحرك من فئة V6 بسعة 2.7 لتر، ذو 4 اسطوانات، ينتج قوة 350 حصتن، مع عزم دوران 350 لفة/قدم، وناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ10 سرعات.

وشاحنة شيفروليه كولورادو، تتوفر بمحرك لفئتها الافتتاحية، ذو أربعة اسطوانات، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ6 سرعات، من فئة V6 ينتج قوة 308 حصان، بسعة 2.8 لتر، وعزم دوران 369 لفة/قدم.

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ذكر الموقع بعد ذلك ضمن المقارنة، القدرات التقنية للشاحنتان، وبدأ بشاحنة فورد "رينجر رابتور"، التي تتمتع من الداخل بشاشة معلوماتية بقياس 8.0 بوصات، يدعمها نظام برمجي Sync 4 من تطوير فورد.

بالإضافة لأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، ويضاف لتقنيات الشاحنة أيضا شبكة إنترنت هوت سبوت، ونظام صوتي مكون من 12 مكبر صوتي من ماركة Bang & Olufsen.

وفيما يخص شاحنة شيفروليه كولورادو، فمن الداخل تتمتع بشاشة معلومات يصل حجمها لـ8 بوصات، وتعمل بأنظمة "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، كما تدعم الشاحنة شبكة إنترنت بداخلها، ونظام تواصل عبر البلوتوث للهواتف الذكية.





واختتم موقع "كار أند درايفر" المقارنة، بالحديث عن إجراءات الأمن والسلامة بالشحنتان، وذكر أن شاحنة فورد رينجر رابتور تتوفر بأنظمة الحفاظ على المسافة بين المركبات لمساعدة السائق، ونظام مراقبة للمنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها، بالإضافة لنظام الحفاظ على المسار.

وفيما يخص شاحنة شيفروليه كولورادو، فتتوفر بنظام توقع مسبق للاصطدام، ونظام تنبيه الخروج عن المسار، وأجهزة استشعار مساعدة للركن تتمركز في منطق الخلف.