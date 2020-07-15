مزايا وعيوب شاحنة نيسان "فرونتير Pro-4X" بنسختها لعام 2020

على مدار 15 عاما، نجح الجيل الحالي من شاحنة نيسان Frontier في الاستمرار بالأسواق منذ الكشف عنه للمرة الأولى عام 2005.

وقامت شركة نيسان اليابانية بالكشف مؤخرا عن نسخة 2020 المحدثة من الشاحنة باسم Frontier Pro-4X، واستعرض موقع "موترو وان" المختص بأخبار السيارات، إمكانيات هذه النسخة الأحدث من الشاحنة، من قدرات المحرك والراحة الداخلية والتصميم والتقنيات، ومنح كل خانة من هذه الخانة تقييما وفقا لجودتها.

التصميم

بدأ الموقع بالحديث عن تصميم نسخة 2020 من شاحنة نيسان Frontier Pro-4X، وقال إن الشاحنة محتفظة بالكثير من ملامح النسخ السابقة منها، ولم تقدم نيسان على إجراء تعديلات جوهرية على التصميم الخارجي لها.

غير أنها طرحت بمجموعة الإطارات الجديدة من طراز Hankook Dynapro AT بقياس 16 بوصة، أضفت بعض الحداثة على تصميمها الهادئ، وحصلت الشاحنة على تقييم لتصميمها 5/10 من "موتورو ان".





الراحة الداخلية

ليست من أفضل الخانات على مستوى تقييم "موتور وان" لشاحنة نيسان Frontier Pro-4X، التي حصلت مقابل هذه الخانة على تقييم 4/10 فقط من الموقع الأمريكي.

وأرجع "موتور وان" ذلك لكونها تعتبر من الشاحنات متوسطة الحجم، والتي يرتكز تصنيع شبيهاتها في الوقت الحالي على العزم ومساحة التخزين في الخلف.

التقنيات

الأمر نفسه يطال التقنيات المضافة للشاحنة، وهي الخانة التي حصلت على تقييم 3/10 من موقع "موتور وان"، كون شاحنة نيسان Frontier Pro-4X، تأتي بقدرات تكنولوجية محدودة، تشمل شاشة معلومات صغيرة الحجم بقياس 5.8 بوصة، تفتقر لأنظمة التشغيل المتطورة مثل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو".

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ويمكن عند شراء الشاحنة طلب إضافة قدرات تقنية لها تشمل نظام التوصيل بالبلوتوث، ونظام Siri Eyes Free، للأوامر الصوتية.





المحرك

وحصدت شاحنة نيسان Frontier Pro-4X، تقييما مرتفعا في خانة المحرك من موقع "موتور وان"، حيث تعمل بمحرك من فئة V6 بسعة 3.8 لتر، بسعة أكبر من محركات أقرب منافسي الشاحنة بالأسواق، ومنهم شاحنة كولورادو التي تتوفر بمحرك V6 بسعة 3.6، وشاحنة "تاكوما" التي تتوفر بمحرك V6 بعسة 3.5 لتر.

وحصلت شاحنة نيسان Frontier Pro-4X على تقييم 7/10 من موقع "موتور وان" في خانة المحرك.





الأمن والسلامة

وكانت الخانة الأقل في تقييم موقع "موتور وان" هي خانة الأمن والسلامة لدى شاحنة نيسان Frontier Pro-4X بحصدها لدرجة متدنية من التقييم 1/10 فقط، وذلك لافتقارها للعديد من تجهيزات الأمن والسلامة المتطورة، ومنها عدم احتوائها على نظام تنبيه مسبق للاصطدام، كما تفتقر لأنظمة الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ ورصد المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، وافتقارها أيضا لأنظمة الحفاظ على المسار والمسافة بين المركبات.

استهلاك الوقود

وفي هذه الخانة، منح "موتور وان" شاحنة نيسان Frontier Pro-4X درجة تقييم 3/10، إذ تستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 17 ميل تقطعه داخل المدن، وجالون واحد لكل 23 ميل تقطع على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 19 ميل تقطعهم بين الطريقين مجتمعين.

السعر

واختمم "موتور وان" عرضه لشاحنة نيسان Frontier Pro-4X، بالحديث عن تكلفتها، التي تتوفر بها في الأسواق وتبدأ من 37,490 ألف دولار، وحصلت الشاحنة على تقييم بهذه الخانة من الموقع 5/10.



