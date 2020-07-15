تعرف على شروط تجديد استمارة السيارة وتكاليفها

الخليج ٣٦٥ نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المتابعين بشأن تجديد استمارة السيارة وتكاليف ذلك.
وجاء في رد المرور أنه يلزم تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بأقل من 180 يوماً، وبشأن تكلفة التجديد فإن الرسوم تبلغ 300 ريال لمدة 3 سنوات.
وكانت قد أوضحت إدارة المرور شروط تجديد استمارة السيارة، وه ي كما يلي:
- أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.
- أن يكون الفحص الدوري ساري المفعول.
- سداد رسوم تجديد الاستمارة، وكذلك رسوم التأخير في حالة التطويف “عن كل سنة تأخير 100 ريال”.
- التأكّد من سداد كل المخالفات المرورية المسجلة.
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