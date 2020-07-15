تويوتا تكشف عن كورولا 2021 ابيكس محدودة الانتاج

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت تويوتا عن نسخة محدودة الإنتاج من كورولا 2021 تسمى ابيكس، حيث يُتوقع أن يقتصر إنتاجها على 6000 نسخة فقط، مع تصميم أكثر عصرية، كما يُمكن الحصول على حزمة ابيكس في فئات SE و XSE.

وفقاً لتويوتا، فإن إصدار ابيكس يبرز الإمكانات الكامنة في منصة TNGA-C المستخدمة في كورولا سيدان، مع نظام تعليق خلفي متعدد الوصلات بنوابض لولبية فريدة تخفض السيارة بمقدار 0.6 بوصة، وتتضمن التحديثات أيضاً ممتصات صدمات مضبوطة بشكل خاص، وقضبان استقرار صلبة فريدة، في حين يحصل الإصدار المحدود على جنوط ألومنيوم قياس 18 بوصة تم تطويرها للمساعدة في تبريد الفرامل.

تحصل كورولا ابيكس على قوتها من محرك سعة 2 لتر بقوة 169 حصان وعزم دوران يبلغ 204 نيوتن.متر، مع ناقل حركة ديناميكي CVT، مع تخصيص 120 نسخة فقط بناقل حركة يدوي iMT بست سرعات.

ستتعرف على كورولا ابيكس 2021 بفضل الأجزاء السوداء المخصصة واللمسات البرونزية، والجناح الخلفي، في حين يمكن للعملاء الحصول على جناح Aero بشكل اختياري، ويتوفر الإصدار المحدود بثلاثة خيارات لألوان الطلاء الخارجية، وهي اللون الاسمنتي الحصري مع سقف أسود، واللون الأبيض مع سقف أسود لؤلؤي، واللون الأسود اللؤلؤي.

وبغض النظر عن اللون، فستأتي جميع نسخ كورولا ابيكس بأغطية مرايا سوداء، وفي الداخل، تحصل كورولا SE ابيكس على تنجيد من القماش، في حين تحتوي كورولا XSE ابيكس على تنجيد قماشي أسود مشذب SofTex، ومقاعد أمامية مدفأة، ومقعد سائق قابل للتعديل في 8 اتجاهات.

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