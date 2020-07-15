الوفاق لتأجير السيارات تعلن عن عقد شراكة لدعم جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة

الخليج ٣٦٥ نت – في إطار سعيها المستمر لخدمة المجتمع، قامت الوفاق لتأجير السيارات بعمل عقد شراكة مع جمعية الإرادة للموهوبين من ذوي الإعاقة، تكون بموجبه الوفاق هو الراعي الذهبي للجمعية.

وبدأ الأمر عبر إعلان الوفاق المشاركة في برنامج جائزة عمار لرعاية الموهوبين من ذوي الإحتياجات الخاصة، والتي بدأت الأربعاء الماضي وكان من المفترض أن تتم في العديد من مدن المملكة ثم تصل بعد ذلك إلى دول الإمارات والكويت وعمان، إلا أنه تم الاكتفاء بمدينة جدة هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا، على أن تقام المسابقة العام القادم بمشاركة الوفاق وتوفيرها سيارات للتنقل داخل المملكة.

كما قدمت الوفاق للجمعية سيارتين مخصصتين لذوي الإحتياجات الخاصة، هذا بالإضافة إلى دعم مستمر في أنشطة الجمعية وبرامجها المختلفة.

يذكر أن الوفاق كانت دائماً في المقدمة فيما يخص العمل المجتمعي، حيث قدمت العديد من المبادرات الفعالة في المجتمع مثل مبادرة التعاون مع مدينة الملك سعود الطبية وذلك من خلال تقديم عدد من السيارات حسب احتياج المدينة للتعامل مع أزمة كورونا.

هذا بالإضافة إلى إطلاق خدمة “فرجت” للمساهمة في سداد ديون الموقوفين في قضايا مالية من خلال بوابة “أبشر”، وأيضاً مشروع “خذ بيدي” لتنفيذ وصناعة ألعاب خاصة للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجمهم مع الأطفال الآخرين، بجانب العديد من المبادرات المجتمعية مثل حياتك لا تدخنها للتوعية بأضرار التدخين ومبادرة طرق آمنة للتوعية بمخاطر الحوادث المرورية بهدف الحد من ارتفاع عدد الضحايا والخسائر البشرية والمادية.

Advertisements