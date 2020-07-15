نيسان تطرح سيارة أريا الكروس أوفر الكهربائية 100%

الخليج ٣٦٥ نت – طرحت نيسان اليوم سيارة أريا الجديدة كلياً، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية رياضية متعددة الاستخدامات تتيح للعملاء التنقّل لمسافات أبعد والاستمتاع بقدر أكبر من الثقة والراحة والاتصالية.

زوّدت السيارة الجديدة بمحرك كهربائي 100% وتتميز بتسارع فعال وتشغيل سلس وهادئ. ويمكن للسائقين والركاب الاسترخاء والاستمتاع بالرحلة بفضل تقنيات القيادة الذاتية والمساعدة الشخصية والاتصالية السلسة إضافة الى المقصورة الداخلية الفسيحة. وتقدّر المسافة التي يمكن أن تقطعها السيارة الجديدة بـ610 كيلومترات، وتعد مثالية للتنقلات اليومية ورحلات نهاية الأسبوع.

وكشف الرئيس التنفيذي ماكوتو أوشيدا ومدير العمليات أشواني غوبتا عن أريا أمام جمهور عالمي خلال فعالية مباشرة في معرض نيسان الجديد في يوكوهاما.

وقال غوبتا: “تعتبر نيسان أريا سيارة جميلة ومميزة حقاً. فهي تجتاز مسافات شاسعة بكل سهولة وراحة. لقد تم تصميم أريا لإثارة الإعجاب والتعبير عما تسعى نيسان إليه: جعل حياة عملائنا أفضل.”

ومن المقرر طرح نيسان أريا الجديدة كلياً للبيع في اليابان في منتصف عام 2021، وسيناهز سعرها 5 ملايين ين. ويُتوقع طرح أريا للبيع في أوروبا وأمريكا الشمالية والصين بحلول نهاية عام 2021.

أداء قوي يلبّي مجموعة مختلفة من الاحتياجات

ترتكز أريا على خبرة نيسان الرائدة في مجال السيارات الكهربائية وترتقي بأدائها القوي وقدراتها عديمة الانبعاثات إلى مستويات جديدة.

يجمع نظام نقل الحركة الكهربائي بالكامل في السيارة بين توزيع الطاقة وقدرات الشحن والمدى الممتاز. ويمكن للعملاء الاختيار من بين فئات متعددة لتلبية احتياجاتهم الفردية، وتشمل الدفع الثنائي و e-4ORCE للدفع الكلي، بالإضافة إلى حجمين مختلفين للبطارية.

ويوازن نظام التحكم الكلي e-4ORCE بين الأداء القوي والقدرة على مواجهة مختلف الأحوال الجوية. فالمحرك الكهربائي الثنائي يوفر قيادة متوازنة وقابلة للتوقّع ويولّد طاقة توازي طاقة السيارة الرياضية بسرعة فائقة.

تصميم وتقنيات متقدمة لقيادة خالية من التوتر

تعتبر أريا أكثر سيارات نيسان تقدماً من الناحية التكنولوجية.

وسيشعر السائقون بمزيد من الثقة بفضل نظام ProPILOT 2.0 المتطور لمساعدة السائق و ProPILOT Remote Parkومزايا الدواسة الإلكترونية. ويتوفر نظام درع الأمان من نيسان كمعيار قياسي في كامل مجموعة أريا ويشمل شاشة الرؤية الشاملة الذكية، ونظام التحذير الذكي قبل الاصطدام الأمامي، ونظام الفرملة الطارئة الذكي وتكنولوجيا الفرملة الطائرة الخلفية التلقائية.

تتيح الواجهة البشرية والآلية الجديدة تماماً للعملاء استخدام الكلام لضبط إعدادات السيارة. وتحافظ تحديثات البرامج الثابتة عن بعد على مواكبة أريا العصر. وتتضمن أريا أيضاً المساعد الافتراضي “أليكسا” من أمازون الذي يساهم في تبسيط حياة العملاء وتنظيمها.

مقصورة رحبة ذات أرضية مسطحة

يعكس الشكل المذهل لسيارة أريا لغة التصميم الجديدة لنيسان التي تحمل اسم Timeless Japanese Futurism وتتميز بنهج ياباني مميز يبرز بطريقة بسيطة وحديثة.

استفاد مصممو نيسان من منصة السيارة الكهربائية الجديدة التي تتيح استخدام أرضية مسطحة ومن مكوناتها المدمجة للتحكم بالحرارة لمنح أريا أكبر مقصورة في فئتها وأكثرها رحابة. وتوفر المقصورة الداخلية الشبيهة بالردهة وتتضمن مقاعد Zero Gravity بيئة مرحّبة ومريحة للسائق والركاب على حد سواء.

في هذا الإطار، قال غوبتا: “تعزّز أريا متعة القيادة وتضمن مستويات عالية من الراحة والثقة وتزيد من متعة الاتصال. إنها أكثر من مجرد سيارة كروس أوفر رائعة، إنها سيارة ممتازة تتمتع بقوة هائلة وستصبح متاحة قريباً.”

المزايا الخاصة بسوق اليابان أريا (دفع ثنائي) أريا (دفع كليّ) سعة البطارية 65 كيلوواط (إسمية) 63 كيلوواط Advertisements (قابلة للاستخدام) 90 كيلوواط (إسمية) 87 كيلوواط (قابلة للاستخدام) 65 كيلوواط (إسمية) 63 كيلوواط (قابلة للاستخدام) 90 كيلوواط (إسمية) 87 كيلوواط (قابلة للاستخدام) الطاقة 160 كيلوواط 178 كيلوواط 250 كيلوواط 290 كيلوواط عزم الدوران 300 نيوتن متر 300 نيوتن متر 560 نيوتن متر 600 نيوتن متر التسارع (صفر-100 كلم) 7.5 ثوانٍ 7.6 ثوانٍ 5.4 ثوانٍ 5.1 ثانية السرعة القصوى 160 كلم/ ساعة 160 كلم/ ساعة 200 كلم/ ساعة 200 كلم/ ساعة المدى المقدّر بالارتكاز على دورة WLTC اليابانية وبحسب موافقة السلطات حتى 450 كلم حتى 610 كلم حتى 430 كلم حتى 580 كلم الطول 4,595 مم العرض 1,850 مم الارتفاع 1,655 مم الوزن (بحسب الطراز والمعدّات) 1,900 – 2200 كلغ قاعدة العجلات 2,775 مم مخزن الأمتعة 408 لتر (دفع كلي)/ 466 لتر (دفع ثنائي) حجم العجلات (الأمامية والخلفية) 235/55R19 255/45R20 (متاح كخيار)

ملاحظة: المواصفات المذكورة أعلاه هي اعتباراً من يوليو 2020 وتخضع لموافقة السلطات. قد تختلف أسماء الطرازات والمزايا والمواصفات حسب السوق.