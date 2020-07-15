موجز العين للسيارات.. جنون فورد وغزوة أودي وعربة المشاهير

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

خطوة جديدة في اتجاه التنوع أقدمت عليها شركة هوندا اليابانية بطرح لأول طراز كهربائي مهجن بمحرك عامل بالغاز للسوق الأمريكية، وهو طراز CR-V ضمن فئة "كومباكت كروس أوفر" لعام 2020.

في غضون 3 ساعات فقط من فتح باب الحجز، نفدت كافة النسخ المتاحة من طراز فورد "برونكو" بنسخته الجديدة كليا التي أعلن عنها خلال الاسبوع الجاري لعام 2021.

ضمن مشروعها المشترك للصناعة والتطوير مع مجموعة SAIC الصينية لصناعة السيارات، تستعد شركة أودي لطرح أول نسخة بقاعدة عجلات طويلة من طراز A7 Sportback بالسوق الصينية.

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ترجع المحاولات الأولى لصناعة سيارات طائرة لمطلع القرن الـ20، حيث حاولت العديد من الشركات إنجاز هذا الابتكار غير التقليدي في عالم السيارات بشتى السبل.

أعلنت علامة جينيسيس للسيارات الفارهة عن طرح الإصدار الخاص Stardust من سيارتها السيدان الفاخرة طراز G90.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئات SUV الفخمة، كان من ضمنها كل من طراز مرسيدس GLS-class، وطراز Lincoln Navigator المتنافسين ضمن نفس الفئة بنسختيهما الأحدث.

حذر نادي السيارات ADAC الراكب الأمامي من وضع الأقدام على التابلوه أثناء القيادة؛ حيث ترفع وضعية الجلوس هذه خطر تعرض الرأس والعمود الفقري والساقين لإصابات بالغة ومميتة في حال وقوع حادث.