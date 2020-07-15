من التصميم إلى السعر.. تعرف على تقييم الخبراء لطراز هوندا CR-V Touring

خطوة جديدة في اتجاه التنوع أقدمت عليها شركة هوندا اليابانية بطرح لأول طراز كهربائي مهجن بمحرك عامل بالغاز للسوق الأمريكية، وهو طراز CR-V ضمن فئة "كومباكت كروس أوفر" لعام 2020.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بعرض كافة مواصفات وإمكانيات الطراز الجديد من هوندا، في تقرير يشمل قدرات محركه و سعره ومعدل استهلاكه للوقود، وقام خبراء الموقع الأمريكي بتقييم كل خانة من هذه الخانات وفقا لجودتها.

التصميم

بدأ "موتور وان" بالحديث عن تصميم الطراز الجديد هوندا CR-V، وأوضح الموقع أن هوندا لم تحدث تغييرات جوهرية على تصميم الطراز الخارجي، مقارنة بنسخته من عام 2019 الماضي.

وقال إن تحديدا تصميم الواجهة الأمامية وتصميم الكشافات جاء تقريبا مطابق لتصميم نسخة 2019 السابقة من الطراز، ما دفع خبراء الموقع لتقييم التصميم الخارجي لنسخة 2020 من CR-V بمنحه 5/10.





الراحة الداخلية

كانت هذه من أعلى الخانات تقييما بطراز هوندا CR-V، حيث ذكر "موتور وان" أن هوندا لم تقتصد جهدا في إضفاء كافة سبل الراحة على السيارة من الداخل، ويتجلى ذلك في المساحة المتوفرة أسفل المقاعد الخلفية للاقدام، وتصل لـ40.4 بوصة.

وكذلك تتوفر لدى طراز هوندا CR-V مساحة كبيرة للتخزين بحقيبته الخلفية، تصل لـ39.2 قدم مربع، ومنح "موتور وان" الطراز في هذه الخانة تقييم 9/10.





التقنيات

ويحظى طراز هوندا CR-V بقدرات تقنية مميزة، تشمل شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 7.0 بوصة، وبنفس القياس تأتي شاشة العدادات داخل السيارة 7.0 بوصة.

ويحيط بشاشة المعلومات الوسطى، مجموعة من أزرار التحكم، من خلالها يتحكم السائق في تغيير انظمة القيادة والنظام الصوتي، والاتصالات.

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وحصل الطراز في هذه الخانة على تقييم من موقع "موتور وان" 5/10.





المحرك

قال "موتور وان" إن طراز هوندا CR-V يتوفر بمحرك هجين مكون من محرك كهربائي ومحرك يعمل بالغاز، بسعة 1.5 لتر، ينتج قوة 190 حصان مع عزم دوران 179 قدم مربع.

وفي خانة المحرك، منح موقع "موتور وان" طراز هوندا الجديد تقييم 6/10.





الأمن والسلامة

ومن جديد يعود الطراز لحصد درجة تقييم مرتفعة من خبراء "موتور وان" عبر خانة إجراءات الأمن والسلامة المضافة له، إذ يتمتيز بإجراءات أمن وسلامة متطورة عبر أنظمة مساعدة للسائق تشمل نظام تحذير مسبق في حالات الاصطدام، وفرامل تلقائية في حالات الطوارئ، ونظام حساب المسافات، وكشافات بعيدة المدى، ونظام مراقبة للمناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها.

وحصد طراز هوندا CR-V تقييما من الموقع في هذه الخانة 9/10.

استهلاك الوقود

بعد ذلك تحدث الموقع عن معدل استهلاك طراز هوندا للوقود، بقوله أن الطراز يستهلك من الوقود جالون واحد لكل 27 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 32 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وجالون واحد لكل 29 ميل مجتمعين، وحصد الطراز تقييما من الموقع بهذه الخانة 5/10.





السعر

واختتم موقع "موتور وان" عرضه لطراز هوندا CR-V، بالحديث عن التكلفة الرسمية التي يطرح بها بالأسواق، وقال الموقع إن الطراز يتوفر بسعر افتتاحي 25,050 ألف دولار، وتصل تكلفة أغلى فئاته لـ35,870 ألف دولار، وحصد تقييم من الموقع بهذه الخانة 6/10.



