مصر تطلب إيضاحا رسميا من إثيوبيا حول بدء ملء سد النهضة المزيد

طلبت مصر، الأربعاء، إيضاحاً رسمياً عاجلاً من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى صحة بدء ملء خزان سد النهضة.

جاء ذلك في رد من المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية على استفسارات بشأن ما تردد إعلاميا عن بدء الملء.

وأكد حافظ أن "مصر تواصل متابعة تطورات ما يتم إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع".

وكانت الحكومة السودانية أكدت، الأربعاء، أنها ترفض "أي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف خصوصا مع استمرار جهود التفاوض بين الدولتين ومصر".

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وأعلن وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، في مؤتمر صحفي، الأربعاء، بدء الملء الأولي لسد النهضة.

وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.

وأشار إلى صحة الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

وذكر الوزير الإثيوبي أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن كنتيجة طبيعية بدء الملء لبحيرة السد.