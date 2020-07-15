وزارة الري السودانية تجدد رفضها لأي إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف قبل التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المزيد

أعلنت الحكومة السودانية، الأربعاء، رفض أي "إجراءات أحادية الجانب يتخذها أي طرف بشأن سد النهضة خصوصا مع استمرار جهود" التفاوض بين إثيوبيا والسودان ومصر.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أعلن وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، في مؤتمر صحفي، بدء الملء الأولي لسد النهضة.

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وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها السد تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب من أصل 74 مليار متر مكعب السعة الإجمالية للبحيرة خلف السد.



وأشار إلى صحة الصور التي نشرتها بعض المواقع والوكالات التي تم التقاطها عبر الأقمار الصناعية حول بدء عملية التخزين بسد النهضة.

وذكر الوزير الإثيوبي أن ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تمكن كنتيجة طبيعية بدء الملء لبحيرة السد.