الخليج 365الأربعاء 2020/7/15 07:53 م بتوقيت أبوظبي
أكدت مصادر مطلعة لـ"الخليج 365"، مساء الأربعاء، أن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ يتجه نحو تقديم استقالته من الحكومة خلال الساعات القادمة.
وبينت ذات المصادر أن الفخفاخ الذي تولى رئاسة الحكومة في أواخر شهر فبراير/شباط استجاب لمطلب الاستقالة، بعد طلب من الرئيس التونسي قيس سعيد، بهدف إعادة المبادرة لقصر قرطاج ، وقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية.
وأضافت المصادر، أن الرئيس التونسي سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيدًا عن التحالف مع حركة النهضة الإخوانية.
ويعطي الدستور التونسي الصلاحيات الكاملة لقيس سعيد في هذه الوضعية لاختيار الشخصية القادرة على إدارة الحكومة دون العودة إلى البرلمان، وفق الفصل 97 من دستور عام 2014.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"الخليج 365": رئيس الحكومة التونسية يعتزم تقديم استقالته المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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