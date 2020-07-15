تويوتا لاند كروزر ومرسيدس G-class.. الـ"4x4" لا يعترف بالجنسية

ضمن فئات "أفو رود 4x4"، شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات القادرة على اقتحام الطرق الوعرة، وكان من ضمنها كل من طراز تويوتا لاند كروزر 2020، وطراز مرسيدس G-CLASS 2020.

وقام موقع "كار أند درايفر" المختص بأخبار السيارات بعرض لقدرات الطرازين في مقارنة شملت إمكانيات المحرك، والأسعار التي طرحا بها، والتقنيات المضافة لهما.

بدأ الموقع بالحديث عن التكلفة التي يتوفر بها الطرازين بالأسواق، وقال إن طراز مرسيدس G-CLASS تتوفر منه فئة وحيدة باسم G550 لعام 2020 بسعر 128,645 ألف دولار.

في حين يتوفر من طراز لاند كروزر فئتان لعام 2020، الافتتاحية تأتي بسعر 86,640 ألف دولار، والفئة الأعلى باسم Heritage Edition تتوفر بسعر 88,970 ألف دولار.

بعد ذلك تحدث الموقع عن قدرات محركات الطرازين، وذكر أن طراز تويوتا لاند كروزر، يعمل بمحرك من فئة V8 بسعة 5.7 لتر، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، وينتج المحرك قوة 381 حصانا، مع عزم دوران 401 لفة/قدم.

أما طراز مرسيدس G-CLASS فيعمل بمحرك توربيني مزودج، من فئة V8 ينتج قوة 416 حصان مع عزم دوران 450 لفة/قدم.

Advertisements





وقارن الموقع بين معدل استهلاك الوقود بكلا الطرازين، وذكر أن طراز مرسيدس يستهلك من الوقود معدل جالون واحد لكل 13 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم على الطريق السريع، والأمر نفسه فيما يخص طراز تويوتا لاند كروزر، إذ يستهلك من جالون واحد لكل 13 ميل يقطعهم بالمدن و جالون واحد لكل 17 ميل يقطعهم على الطريق السريع.

وتحدث بعد ذلك الموقع في المقارنة عن التقنيات المضافة للطرازين، حيث ذكر أن طراز لاند كروزر من تويوتا، يتمتع بشاشة عرض معلوماتية بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 9.0 بوصة، تشمل نظام ملاحة وراديو متصلان بالقمر الصناعي، ونظام صوتي JBL مكون من 14 سماعة، ونظام DVD ترفيهي للمقاعد الخلفية، مع شاشات عرض بقياس 11.6 بوصة وسماعات لاسلكية.

في حين يتوفر بطراز مرسيدس G-CLASS شاشة معلومات بمنطقة التحكم الوسطى بقياس، 12.3 بوصة، ونظام تلقي أوامر صوتي، مع أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، ونظام صوتي مكون من 15 مكبر بقوة 590 وات، وشبكة إنترنت "واي فاي هوت سبوت".





واختتم الموقع المقارنة بالحديث عن إجراءات الأمن والسلامة والأنظمة المساعدة للسائق، وبدأ بطراز مرسيدس G-CLASS، الذي يتمتع بأنظمة أمن وسلامة متطورة مثل نظام التنبيه المسبق بالاصطدام، ونظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، مع نظام تشغيل وايقاف السيارة بالأمر الصوتي، ونظام الحفاظ على المسار.

أما عن طراز تويوتا لاند كروزر، فيتوفر بأنظمة أمن وسلامة مساعدة للسائق مثل نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، ونظام التنبيه المسبق في حالات الاصطدام، ونظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، وأنظمة الحفاظ على المسار ومراقبة المنطقة العمياء التي يصعب على السائق رصدها.