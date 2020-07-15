الخليج 365الأربعاء 2020/7/15 06:11 م بتوقيت أبوظبي
قالت مصادر مطلعة مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية إن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تقديم استقالته.
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "قيس سعيد يريد إعادة المبادرة لقصر قرطاج، لقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس لتجميع توقيعات لسحب الثقة منه برلمانيًا".
وأضافت المصادر أن "قيس سعيد في حالة استقالة الفخفاخ سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيدًا عن التحالف مع حركة النهضة".
وقد دخلت تونس أزمة سياسية حادة، بعد ظهور ملف "التربح المالي" لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ (برز في شهر يونيو/حزيران الماضي) من خلال شركات بيئية له أسهم فيها قامت بصفقات مع الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر لـ"الخليج 365": الرئيس التونسي يطلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته لقطع الطريق أمام النهضة الإخوانية المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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