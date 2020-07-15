مصادر لـ"الخليج 365": الرئيس التونسي يطلب من رئيس الحكومة تقديم استقالته لقطع الطريق أمام النهضة الإخوانية المزيد

قالت مصادر مطلعة مقربة من رئاسة الجمهورية التونسية إن الرئيس قيس سعيد طلب من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ تقديم استقالته.

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن "قيس سعيد يريد إعادة المبادرة لقصر قرطاج، لقطع الطريق أمام نوايا حركة النهضة الإخوانية وحزب قلب تونس لتجميع توقيعات لسحب الثقة منه برلمانيًا".

وأضافت المصادر أن "قيس سعيد في حالة استقالة الفخفاخ سيكلف شخصية جديدة بتشكيل الحكومة، واختيار الفريق الحكومي الجديد بعيدًا عن التحالف مع حركة النهضة".

ويعطي الدستور التونسي الصلاحيات الكاملة لقيس سعيد في هذه الوضعية لاختيار الشخصية القادرة على إدارة الحكومة دون العودة الى البرلمان، وفق الفصل 97 من دستور سنة 2014.

وقد دخلت تونس أزمة سياسية حادة، بعد ظهور ملف "التربح المالي" لرئيس الحكومة إلياس الفخفاخ (برز في شهر يونيو/حزيران الماضي) من خلال شركات بيئية له أسهم فيها قامت بصفقات مع الدولة.