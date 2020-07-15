سعر الدولار في السودان اليوم الأربعاء 15 يوليو 2020.. تراجع جديد

تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، اليوم الأربعاء، بواقع 2 جنيه في السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، كما ظلت العملة الخضراء ثابتة على شاشة بنك السودان المركزي عند 55 جنيها للشراء و55.27 جنيه للبيع.

ونقلت وسائل إعلام سودانية سعر الدولار في سوق الصرف السودانية الموازية (السوداء) عند مستوى 144 جنيها سودانيا مقابل 146 جنيها في ختام تعاملات أمس الثلاثاء.

ويعاني السودان من ارتفاع طارئ في معدلات التضخم الذي بلغ 136.36% في يونيو/حزيران الماضي من 114.23% في مايو/ أيار السابق له مدفوعا بأسعار الغذاء والوقود.

وارتفع التضخم في السودان في الأعوام الماضية مدفوعا بأسعار الغذاء والمشروبات والسوق السوداء للدولار الأمريكي وكان أحد عوامل الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في العام الماضي.

ومنذ الإطاحة بالبشير، تدهور الاقتصاد حيث تكافح الحكومة الانتقالية لبدء إصلاحات اقتصادية، كما أثبتت الإجراءات الحكومية عدم قدرتها على وقف تراجع الجنيه السوداني في السوق السوداء.

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ويدفع تراجع الجنيه التضخم للارتفاع نظرا لقلة المنتجات السودانية واعتماد البلد على الواردات.

سعر اليورو والإسترليني

سجل سعر اليورو الأوروبي مع بداية تداولات اليوم 164.16 جنيه في السوق الموازية، فيما جاء سعر في بنك السودان المركزي عند مستوى 62.67 جنيه للشراء، و62.98 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه السوداني في السوق الموازية بواقع جنيها سودانيا واحدا، ليسجل 180 جنيها مقابل 181 جنيها أمس، وفيما يتعلق بالسعر الرسمي جاء 69.16 جنيه للشراء، و69.51 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

تراجع سعر الريال السعودي في سوق الصرف السودانية الموازية ليسحل سعر 38.40 جنيها مقابل 39 جنيها سودانيا أمس، بينما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 14.66 جنيه للشراء، و14.73 جنيه للبيع.

وشهد سعر الدرهم الإماراتي تراجعا أيضا في سوق الصرف السودانية الموازية، ليسجل 39.45 جنيها مقابل 41 جنيها أمس، وجاء السعر الرسمي عند مستوى 14.97 جنيه للشراء، 15.04 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي في السوق الموازية (السوداء) فشهد تراجعا أيضا بواقع 2 جنيه سوداني، ليسجل 266 جنيها مقابل 268 جنيها في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما سجل على شاشات بنك السودان المركزي سعر 178.62 جنيه للشراء، و179.52 جنيه للبيع.