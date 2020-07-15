نيسان تغير شعارها لأول مرة منذ 20 عاماً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت نيسان عن شعارها الجديد أثناء تدشين آريا 2021 كروس اوفر الكهربائية، وهو أول تغيير للشعار منذ عشرين عاماً، ويبدو التصميم الجديد أكثر أناقة والخط يبدو أفضل وأكثر توازناً من السابق.
وقد تسرب الشعار للمرة الأولى منذ أشهر أثناء التسجيل التجاري له والآن تأكدنا من شكله النهائي، مع تصريح نيسان أنها صممت الشعار على مدار عامين.
وفي الواقع نلاحظ شيئاً مثيراً للاهتمام على آريا، وهو أن الشعار الجديد تم وضعه فوق الشعار القديم، وكأنه دمج بين الاثنين.. والسؤال هنا هل سنرى هذا الأسلوب عند وضع الشعار في باقي الموديلات؟… سنتأكد لاحقاً.
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