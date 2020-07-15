نيسان تكشف عن سيارة كهربائية جديدة

الأربعاء 15 يوليه 2020

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان موتور النقاب عن سيارة كهربائية جديدة وتصميم معدل لشعارها بهدف إطلاق بداية جديدة لها بعد شهور من الفوضي الإدارية وتراجع الربحية.



يصل مدى السيارة الكهربائية الجديدة آريا وهي من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي (إس.يو.في)إلى 610 كيلومترات (379 ميلا). وهذه السيارة هي أول منتج جديد تطلقه نيسان في ظل الإدارة الجديدة التي تولت السلطة في ديسمبر الماضي. يبدأ سعر السيارة الجديدة من حوالي 5 ملايين ين (46 ألف دولار) وهي أحدث محاولة لإنعاش مجموعة منتجات الشركة المتقادمة.

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ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ماكوتو أوشيدا الرئيس التنفيذي لشركة نيسان القول إن "آريا فيها كل جوهر تكنولوجيا نيسان"، مضيفة أن نيسان يمكنها الاستفادة من الضجة التي تثور حول أي سيارة جديدة رغم أنه لن يتم طرحها في الأسواق قبل منتصف العام المقبل.

كانت نيسان قد سجلت خلال العام المالي المنتهي في 31 مارس الماضي أكبر خسارة سنوية لها منذ أكثر من 20 عاما. كما دخلت الشركة دوامة فوضى إدارية في أعقاب القبض على رئيسها السابق كارلوس غصن في اليابان بتهمة الفساد في نوفمبر 2018.

وذكرت بلومبرج أن السيارة الكهربائية الجديدة أريا ستذكر الأسواق بأن نيسان مازالت ثاني أكبر منتج سيارات في اليابان من حيث الإنتاج وأنها تعمل منذ سنوات للاستعداد لعصر السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة.