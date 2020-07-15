طراز خاص من جينيسيس G90.. للمشاهير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت علامة جينيسيس للسيارات الفارهة عن طرح الإصدار الخاص Stardust من سيارتها السيدان الفاخرة طراز G90.

ويصل الإصدار الخاص من سيارات G90 Stardust هذا العام مستلهما من سماء ليلة مكتظة بالنجوم، لتظهر السيارة شامخة فوق السجادة الحمراء وكأنها أحد المشاهير المحاطين بالمعجبين والكاميرات.



ومن تلك الصورة نستلهم الطلاء الكربوني المميز بلمسته المعدنية وتأثيره اللؤلؤي المتألق، الذي يبرز تباينا مع الطلاء الأسود للجزء السفلي، وهو طلاء مفصل بلونين مختلفين قد يتطلب الكثير من الأعمال الحرفية المتخصصة، التي تحد بشكل كبير من الإنتاج بكميات ضخمة.

وتتميز المقصورة الداخلية بمقاعد من جلد مفصل من لونين مختلفين مع لمسة معدنية وزخارف خشبية تزيد من روعة التفاصيل المصممة خصيصا لعدد محدود من سعداء الحظ.

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وقال سانجوب لي، رئيس مركز تصاميم جينيسيس جلوبال، إن سيارة G90 Stardust تمثل الجوهر الحقيقي للأناقة وإنها ستفوق جميع توقعاتك لحظة اقترابك من السجادة الحمراء."

وحصدت ماركة جينيسيس الكورية الجنوبية التابعة لشركة هيونداي أعلى التقييمات في دراسة أجرتها شركة J.D. Power عن مدى ثقة المستهلكين وعملاء شركات السيارات بها على مستوى العالم.

وتعمل الشركة سنويا على دراسة وتحليل ماركات السيارات التي تحظى بثقة العملاء المتعاملين معها، على مستوى أداء السيارة وقوة المحرك والرحابة والرفاهية التي تتمتع بها.

وحصدت جينيسيس أكثر عدد من النقاط من شركة التقييمات J.D. Power، حيث حصلت على 89 نقطة تميزت بها عن ماركة لكزس التي حلت في المرتبة الثانية كثاني ماركة سيارات تحظى بثقة عملائها على مستوى العالم، وفي المركز الثالث جاءت شركة "بويك" التابعة لماركة جنرال موتورز، ثم شركة بورش في المركز الرابع وتويوتا في المركز الخامس.