مرسيدس GLS و لينكولن Navigator.. صراع التفوق بفئات الـSUV

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئات SUV الفخمة، كان من ضمنها كل من طراز مرسيدس GLS-class، وطراز Lincoln Navigator المتنافسان ضمن نفس الفئة بنسختيهما الأحدث.

وقدم موقع "كار أند درايفر" الطرازين في مقارنة مميزة، كشف خلالها عن مواصفاتهما، من قدرات للمحرك، وتقنيات وإجراءات أمن وسلامة.

وبدأ الموقع بالحديث عن أسعار الطرازين، وبدأ بطراز Lincoln Navigator الذي تتوفر منه بالأسواق 6 فئات بأسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية منه تأتي بسعر 77,120 ألف دولار، والفئة التي تليها تتوفر باسم Reserve بسعر 82,660، والفئة التي تليها باسم L وتتوفر بسعر 85,660 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Black Label تتوفر بسعر 98,065 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم Black Label L وتتوفر بسعر 101,265 ألف دولار.

وفيما يخص طراز مرسيدس GLS-class، فتتوفر منه للبيع بالأسواق فئتان، الافتتاحي باسم GLS450 وتتوفر بسعر 76,945 ألف دولار، والفئة التي تليها باسم GLS580 وتتوفر بسعر 99,795 ألف دولار.





بعد ذلك تحدث "كار أند درايفر"، عن قدرات محركات الطرازين، وقال إن طراز مرسيدس GLS-class، تتوفر فئتاه بمحرك ذو 6 اسطوانات لفئة GLS450 ومحرك ذو 8 اسطوانات لفئة GLS580، ويتمتعان كلاهما بمحرك كهربائي داعم لمحركهما الرئيسي، ويأتي المحرك الماضف لفئة GLS450 الافتتاحية من الطراز بسعة 3.0 لتر، وينتج قوة 362 حصان، في حين محرك فئة GLS580 يأتي بسعة 4.0 لتر وينتج قوة 483 حصان.

أما طراز Navigator فتجتمع فئاته على محرك واحد بنفس القدرات، ينتج قوة 450 خصان، مع ناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 10 سرعات.

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انتقل بعد ذلك الموقع للمقارنة بين معدلات استهلاك الوقود للطرازين، وبدأ بطراز مرسيدس، حيث ذكر أن فئة GLS450 الافتتاحية منه، تستهلك جالون واحد لكل 19 ميل يقطعهم داخل المدن، وجالون واحد لكل 23 ميل يقطعهم على الطريق السريع وجالون واحد لكل 21 ميل مجتمعين.

في حين أن فئة GLS580 الأعلى من طراز مرسيدس تستهلك جالون واحد لكل 16 ميل يقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم الطراز على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 18 ميل مجتمعين.

أما طراز Lincoln Navigator فيستهلك جالون واحد لكل 16 ميلا يقطعهم على الطريق داخل المدن، و جالون واحد لكل 21 ميل يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 18 ميل مجتمعين.

تحدث بعد ذلك الموقع عن التقنيات المضافة للطرازين، وبدأ بطراز مرسيدس GLS-class الذي تتوفر بداخله العديد من التقنيات المميزة، ومنها شاشتي عرض متصلتين بقياس 12.3 بوصة، يدعمها نظام برمجة MBUX المتطور من مرسيدس، وأنظمة "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام صوتي مكون من 13 مكبر صوتي، ونظام شبكة إنترنت هوت سبوت.

أما طراز Navigator فيتوفر بتقنيات تشمل شاشة معلومات بقياس 10.0 بوصة، مع وصلات USB، مع اشتراك لمدة 5 سنوات بتطبيق لينكولن المخصص للهواتف الذكية والذي يدعم التحكم بالعديد من خواص السيارة عبر الهاتف المحمول، ونظام ملاحي متطور يشمل اشتراك لمدة 5 سنوات بنظام SiriusXM للطرق والرحلات.





واختتم "كار أند درايفر"، المقارنة بالحديث عن إمكانيات الأمن والسلامة لدى السيارتان، وبدأ بطراز مرسيدس GLS-class الذي يتوفر بأنظمة أمن وسلامة تشمل نظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام المحافظة على المسار، وأيضا نظام الحفاظ على المسافة بين المركبات، مع قابلية القيادة شبه الذاتية.

في حين يتوفر طراز Navigator بأنظمة تشمل، نظام مراقبة المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام المراقبة الخلفية للتنبيه عند اقتراب سيارات من الخلف، ونظام الفرامل التلقائية في حالات الطوارئ، ونظام حفظ المسافة بين المركبات.