لتجنب الحوادث.. تحذير خاص للراكب الأمامي بالسيارة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر نادي السيارات ADAC الراكب الأمامي من وضع الأقدام على التابلوه أثناء القيادة؛ حيث ترفع وضعية الجلوس هذه خطر تعرض الرأس والعمود الفقري والساقين لإصابات بالغة ومميتة في حال وقوع حادث.



وأضاف خبراء النادي الألماني أن نتائج اختبار تصادم بواسطة دمية وعلى سرعة 64 كلم/س أن الوسادة الهوائية في التابلوه لا توفر للراكب الأمامي حماية في هذه الوضعية.

وتابع" الوسادة الهوائية ترفع أيضا خطر تعرض الراكب لإصابات خطيرة"

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وشدد على ضرورة أن تستقر أقدام الراكب الأمامي على أرضية السيارة طوال القيادة لتجنب هذه المخاطر الجسيمة.

وكشفت شركة هيونداي موتور مؤخرا عن المرحلة الأولى لتقنية جديدة ومتقدمة لسلامة الركاب للمساعدة في الحد من مخاطر إصابات الركاب في المركبات ذاتية القيادة.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن التقنية الجديدة عبارة عن "خوارزمية حسابية" تعمل على تحسين أداء أجهزة السلامة، ومصممة لظروف المركبات ذاتية القيادة أو متعددة المستخدمين؛ حيث تستخدم المركبات ذاتية القيادة تقنيات متقدمة كالكاميرات المثبتة وأجهزة الاستشعار لتحديد عوامل الخطر وتقليل احتمالية وقوع الحوادث بشكل كبير.