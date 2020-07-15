بي إم دبليو X5 M .. كروس أوفر بمواصافات خاصة

الفخامة والقوة، صفتان طالما نجحت شركة بي إم دبليو في الجمع بينهما ضمن موديلاتها، وأحدث شاهد على ذلك كانت النسخة الأحدث من طراز X5 M COMPETITION 2020 ضمن فئة كروس أوفر.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بتقديم عرضا لكافة تفاصيل ومواصفات الطراز الجديد، من قدرات محرك ومساحة داخلية وتقنيات، ومنح الموقع تقييما لكل خانة وفقا لجودته.

التصميم

بدأ "موتور وان" بالحديث عن التصميم المميز الذي طرح به طراز X5 M COMPETITION، والذي ذكر الموقع أنه يضاهي في أناقته، تصميمات أقرب منافسيها، جاجوار F-Pace SVR و ألف روميو Stelvio Quadrifoglio.

وأشار الموقع إلى أن تصميم شبكة بي إم دبليو الامامية الشهيرة، جاء في هذه النسخة من طراز X5 M COMPETITION أصغر نسبيا من نسخه السابقة، كما يتوفر الطراز بإطارات بقياس 22 بوصة من فئة M SPORT، وحصل تصميم طراز بي إم دبليو X5 M COMPETITION على تقييم من "موتور وان" 9/10.

الراحة الداخلية

وذكر "موتور وان" في هذه الخانة، أن الطراز يأتي بمساحة داخلية مكتنزة نسبيا، بسبب إطاراته الضخمة التي سبق ذكر قياسها، غير أن المقاعد من الداخل مغطاة بالجلد الفاخر.

ويصل ارتفاع سق طراز X5 M COMPETITION من الداخل لـ 40.8 بوصة للمقاعد الأمامية، في حين تصل المساحة المخصصة للاقدام للإسفل لـ 39.8 بوصة، وتاتي مساحة التخزين بحقيبته الخلفية بقياس 33.9 قدم مربع، وحصد الطراز من الموقع تقييما في هذه الخانة 7/10.

التقنيات

ثم ذكر "موتور وان" ما يتمتع به طراز بي إم دبليو الجديد من قدرات تقنية، وقال أنه يتمتع بنظام معلوماتي iDrive الذي تطوره بي إم دبليو ويعمل عبر شاشة معلومات بقياس 7 بوصة، وشاشتي عرض متصلتين بقياس 12.3 بوصة، مع نظام ملاحي متطور ونظام شبكة انترنت "واي فاي".

كما يتمتع الطراز بنظام متحدث ذكي مساعد للسائق من تطوير شركة بي إم دبليو باسم “Hey BMW”، ونظام شحن لاسلكي للهواتف، وبالطبع نظام "أبل كار بلاي".

ويميز تقنيات طراز X5 M COMPETITION أنه يتوفر بنظام تعرف عبر الصوت، لضمان عدم تشغيل السيارة بدون معرفة مالكها، وحصل الطراز على تقييم من الموقع بهذه الخانة 7/10.

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المحرك

وكانت هذه هي الخانة من الخانات الأعلى تقييما من موقع "موتور وان" ضمن قدرات طراز بي إم دبليو XM 5، حيث حصل بخانة المحرك على تقييم 10/10، وذلك لكونه يعمل بمحرك قوة من فئة V8 بسعة 4.4 لتر، ينتج قوة 617 حصان، مع عزم دوران 553 لفة/قدم، وقدرة تسارع منص فر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 3.7 ثانية.





الأمن والسلامة

بالتساوي مع خانة المحرك، حصلت خانة الامن والسلامة بطراز بي إم دبليو X5 M COMPETITION على درجة تقييم 10/10 من "موتور وان"، وذلك لتمتع الطراز بالعديد من إجراءات الأمن والسلامة المتطورة، مثل نظام قياس المسافات المساعد عند الركن، وكاميرا لتصوير محيط السيارة بزاوية 360 درجة، وذلك تحت إشراف نظام مساعد السائق المتطور من الشركة البافارية المعروف باسم Drivers Assistance Pro.





استهلاك الوقود

وكانت هذه الخانة الأقل تقييما من "موتور وان" لقدرات طراز بي إم دبليو X5 M COMPETITION، وقد حصلت على تقييم 2/10 فقط، لمعدل استهلاك الوقود المرتفع به، حيث يستهلك الطراز جالون واحد لكل 13 ميل فقط يقطعهم في سيره داخل المدن، وجالون واحد لكل 18 ميل في سيره على الطرق السريعة و جالون لكل 15 ميل مجتمعين.





الأسعار

واختتم الموقع حديثه عن سعر طراز بي إم دبليو X5 M COMPETITION، الذي يتوفر بسعر افتتاحي، 126,295 ألف دولار، وحصل الطراز على تقييم بهذه الخانة 5/10 من "موتور وان".



