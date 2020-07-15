إدارات المرور تُطبق نظام الحجز المسبق أمام المراجعين لهذا السبب

الخليج ٣٦٥ نت – بدأت إدارات المرور بالمملكة في تطبيق نظام الحجز المسبق، بعد أن وضعت على مداخل الإدارات لافتات توّضح للمراجعين ضرورة وجود موعد وحجز مسبق لمراجعة المرور.
حيث استقبلت إدارات المرور بالأمس المراجعين فقط بموعد مسبق، وذلك للحرص على تنظيم العمل وتقليل التجمعات قدر الإمكان؛ حفاظاً على سلامتهم وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد.
وبيّنت إدارة المرور السعودي أن الحجز المُسبق يتم من خلال خدمة المواعيد الإلكترونية المتاحة عبر منصة “أبشر”.
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