موجز العين للسيارات.. مواجهة يابانية وأغرب تصاميم المقود

ترصد ”الخليج 365” أبرز الأحداث في قطاع السيارات خلال الساعات الماضية، في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي أحداث القطاع المهمة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات الكهربائية الهجينة صغيرة الحجم، كان من ضمنها طرازي هوندا "Fit" وتويوتا ياريس.

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"مقود السيارة"، قبل الوصول إلى صورته الآن، مر بالعديد من التجارب والأفكار وصفت بالغريبة والطريفة في بعضها.

كشفت شركة فولكسفاجن النقاب عن طراز Caddy الجديد، الذي ينتمي لفئة السيارات الخدمية.

كشفت شركة صناعة السيارات اليابانية نيسان، عن النسخة الأحدث من طراز "سنترا"، باسم "سنترا SR" الذي يتمتع بقدرات مختلفة عن أبرز منافسيه هوندا ومازدا.