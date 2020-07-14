لاند روفر ديفندر في مواجهة جييب رانجلر.. صراع الأقوياء بالطرق الوعرة

شهدت عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات ضمن فئات الدفع الرباعي، كان من ضمنها كل من طراز لاند روفر ديفندر، وطراز جييب "رانجلر".

وقام موقع "كار أند درايفر"، برصد مميزات الطرازين والمقارنة بين سماتهم ومواصفاتهم من مختلف الجوانب، بما في ذلك المحرك والتقنيات المضافة والسعر.

وبدأ الموقع بالحديث عن الأسعار التي توفر بها الطرازان، وبدأ بطراز لاند روفر ديفندر، الذي يتوفر منه للبيع 7 فئات باسعار مختلفة، الفئة الافتتاحية هي ديفندر 110 بسعر 50,925 ألف دولار، وبعدها فئة ديفندر 110 S بسعر 54,375، وفئة 110 SE بسعر 63,275 ألف دولار، وفئة 90 First Edition بسعر 66,125 ألف دولار، وفئة 110 HSE بسعر 69,375 ألف دولار، وفئة 110 First Edition بسعر 70,385 ألف دولار، وفئة 110 X بسعر 82,635 ألف دولار.

أما طراز جييب "رانجلر" فيتوفر منه للبيع 8 فئات بأسعار مختلفة، تبدأ من الفئة الافتتاحية Sport بسعر 29,790 ألف دولار، وفئة Sport S بسعر 32,990 ألف دولار، وفئة Unlimited Sport بسعر 33,290 ألف دولار وفئة Freedom بسعر 35,685 ألف دولار، وفئة Sport Altitude بسعر 38,185 ألف دولار، وفئة Rubicon بسعر 39,790 ألف دولار، وفئة Sahara بسعر 40,140 ألف دولار، وفئة Recon بسعر 44,945 ألف دولار.





بعد ذلك تحدث "كار أند درايفر" عن قدرات محركات الطرازين، وذكر فيما يخص طراز جييب "رانجلر"، قال الموقع إنه يتوفر لدى فئته الافتتاحية بمحرك V6 بسعة 3.6 لتر وينتج قوة 285 حصان، مع ناقل سرعة يودوي مزود بـ 6 سرعات، ويتوفر منه نسخ بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 8 سرعات، ويتوفر الطراز بقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة تتراوح بين 6.5 و 6.1 ثانية.

وفيما يخص طراز لاند روفر ديفندر، فيتوفر بمحرك توربيني ذو 4 اسطوانات، هجين بسعة 3.0 لتر، ينتج قوة إجمالية تصل لـ 395 حصان.

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تحدث بعد ذلك "كار أند درايفر" عن إجراءات الأمن والسلامة المضافة للطرازين، وبدأ بطراز لاند روفر ديفندر، الذي يتمتع بأنظمة أمان مميزة تشمل نظام فرامل ذاتي في حالات الطوارئ، ونظام تنبيه للخروج عن المسار، مع نظام حفاظ السير على المسار، ونظام حساب المسافة بين المركبات.

وفيما يخص طراز جييب "رانجلر"، فيتور بأنظمة أمن وسلامة مساعدة للسائق هي نظام رصد المناطق العمياء حول السيارة التي يصعب على السائق رصدها، ونظام رصد للتقاطعات، ونظام استشعار خلفي للمساعدة على ركن السيارة.





وفيما يخص التقنيات المضافة للطرازين، فقد ذكر "كار أند درايفر في ختام المقارنة، أن طراز جييب "رانجلر"، يتوفر بنظام معلوماتي متطور من صنع شركة جييب، باسم Uconnect تدعمه أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و"أندرويد أوتو"، نظام صوتي مكون من 9 مكبرات صوت من طراز Alpine.

أما طراز لاند روفر ديفندر، فيأتي من الداخل بشاشة معلومات بقياس 10 بوصة، يدعمها نظام تشغيل طورته شركة لاند روفر بنفسها باسم Pivi Pro.

ذلك بالإضافة لأنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، وأندرويد أوتو"، ونظام صوتي مكون من عدد من مبكرات الصوت يتراوح بين 10 و 14 مكبر، وخاصية شبكة إنترنت "هوت سبوت".







