بالصور.. جاجوار XE تدافع عن ماضي عملاق السيارات البريطاني

استكمالا لماضيها المشرف في طرح الموديلات المميزة ضمن فئات السيدان الفخمة طويلة ومتوسطة الطول، قدمت شركة جاجوار البريطانية نسخة 2020 الأحد من طراز XE لعملائها بإمكانيات وقدرات مميزة.

وقام موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، بتقديم عرض لكافة التفاصيل والمواصفات الخاصة بالطراز، من تصميم وقدرات محرك وراحة داخلية وتقنيات، ومنح كل خانة من هذه الخانة درجة تقييم بناء على جودتها.

التصميم

بدأ الموقع الأمريكي بالحديث عن التصميم الخارجي لطراز جاجوار XE، وقال إن جاجوار منحت الطراز أقصى درجات الانسيابية في تصميمه الخارجي، ويتجلى ذلك في التصميم الحاد الحواف للكشافات الأمامية والخلفية.

ذلك بالإضافة لإطارات الطراز التي تأتي بقياس 20 بوصة، غير أن تصميم الصالون والكابينة ومن وجهة نظر خبراء "موتور وان"، أقل في درجة الجودة عن التصميم الخارجي، ورغم ذلك منح الموقع الأمريكي لتصميم الطراز البريطاني تقييما كليا على تصميم من الداخل والخارج وصل لـ 8/10.





الراحة الداخلية

وذكر الموقع الأمريكي أبعاد المساحة الداخلية للطراز، حيث ذكر أن السقف بالسيارة من المقاعد الأمامية يبلغ ارتفاعه 6 أقدام وبوصة، في حين المساحة المخصص لمد القدمين أسفل المقاعد تصل لـ 35 بوصة.

وتتوفر مساحة التخزين بالحقيبة الخلفية للطراز باتساع 14.5 قدم مربع، وذلك أفضل من أقرب منافسي هذا الطراز بالاسواق وهو طراز مرسيدس C-CLASS الذي يتوفر بمساحة تخزين في حقيبة الخلفية 12.6 بوصة فقط، ومنح طراز جاجوار XE تقييما في هذه الخانة 6/10.





التقنيات

كونه طراز سيدان فاخر، فإن XE يتمتع بالعديد من المميزات التقنية الإمكانات التكنولوجيا الجديرة بالتقدير، ويحظى الطراز من الداخل بشاشة معلومات عملاقة بمنطقة التحكم الوسطى بقياس 10.0 بوصة، في حين تأتي شاشة العدادات داخل بقياس 12.3 بوصة.

ويحظى مقود القيادة بالطراز على العديد من أزرار التحكم، لتوفير الوقت والمجهود أثناء القيادة، ويتوفر بالسيارة خاصية شحن لاسلكي للهواتف الذكية، ووصلات USB للمقاعد الخلفية والأمامية، بالإضافة لكاميرات مثبة في المرايات قادرة على الرصد بزاوية 360 درجة.

وحصل طراز جاجوار XE على تقييم في هذه الخانة من موقع "موتور وان"، 6/10.

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المحرك

ويعمل طراز جاجوار XE بمحرك ذو اربعة اسطوانا توربيني بسعة 2.0 لتر ينتج قوة 296 حصان، مع عزم دوران 295 لفة/قدم، وقدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 5.4 ثانية.

ويحصل الطراز في هذه الخانة من "موتور وان" على تقييم 7/10.





الأمن والسلامة

وضمن إجراءات الأمن والسلامة، ذكر الموقع الأمريكي أن طراز جاجوار XE يتمتع بالعديد من التقنيات الحديثة التي تقدم أقصى درجات الأمن والسلامة خلال القيادة، ومنها فرامل الطوارئ الذاتية، وسيطرة اتوتوماتيكي على معدل السرعة في حالات الطوارئ، وكشافات LED بعيدة المدى يتم تفعيلها تلقائيا عند الحاجة.

ذلك بالإضافة لأنظمة حساب المسافات بين المركبات، ونظام الركن الذاتي في حالات الطوارئ، وكاميرات رصد المناطق العمياء حول السيار، وكاميرات لرصد محيط السيارة من الخارج، وفي هذه الخانة حصد طراز جاجوار XE على تقييم 8/10 من موقع "موتور وان".





استهلاك الوقود

وتعد هذه هي الخانة الأقل تقييما بين مواصفات طراز جاجوار XE 2020، حيث حصلت على تقييم من "موتور وان" 4/10، وذلك لمعدل الاستهلاك المرتفع للوقود.

وقال الموقع الامريكي أن طراز جاجوار يستهلك معدل جالون واحد لكل 24 ميل يقطعهم على طريق المدن، وجالون واحد لكل 34 ميل يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 28 ميل مجتمعين.

والأسعار

واختتم "موتور وان" تقييمه لطراز جاجوار XE 2020، بالحديث عن تكلفته التي طرح بها بالأسواق، وقال إنه يتوفر بسعر افتتاحي 39,900 ألف دولار، وتصل أقصى تكلفة له لـ 60 ألف دولار، وحصل الطراز على تقييم بهذه الخانة من الموقع 5/10.



