هوندا فيت وتويوتا ياريس.. مواجهة يابانية تكشف أسرار جديدة

شهد عام 2020 طرح مجموعة مميزة من السيارات الكهربائية الهجينة صغيرة الحجم، كان من ضمنها طرازي هوندا "Fit" وتويوتا ياريس.

وقام موقع "كار آند درايفر" المختص بأخبار السيارات، بوضع الثنائي في مقارنة، تبرز سمات كل منهما، فيما يخص قدرات محركاتهم والتقنيات وإجراءات الأمن والسلامة والاسعار ومعدل استهلاك الوقود.

وبدأ الموقع بالحديث عن الأسعار، حيث ذكر أن طراز هوندا "Fit"، وذكر أنه يتوفر في نسخته الجديدة لعام 2020، بأربعة فئات للبيع بالأسواق، هي فئة LX بسعة 17,145 ألف دولار، وفئة Sport بسعر 18,555 ألف دولار، وفئة EX بسعر 20,015 ألف دولار، وفئة EX-L بسعر 21,575 ألف دولار.

وفيما يخص طراز تويوتا ياريس بنسخته لعام 2020، فتتوفر منه للبيع بالاسواق 5 فئات فقط، هي فئة L sedan بسعر 16,605 ألف دولار، وفئة LE sedan بسعر 17,605 ألف دولار، وفئة XLE sedan بسعر 19,705 ألف دولار، وفئة LE hatchback بسعر 18,705 ألف دولار، وفئة XLE hatchback بسعر 19,705 ألف دولار.





بعد ذلك، قارن الموقع بين أداء وقدرات محرك الطرازين، وبدأ بتويوتا ياريس، الذي يتوفر بنظام دفع أمامي لكل الفئات المطروحة منه لعام 2020، كما تتوفر فئاته بداية من الفئة الافتتاحية بناقل سرعة أوتوماتيكي مزود بـ 6 سرعات.

ويتوفر الطراز بمحرك بسعة تبدأ من 1.5 لتر، وينتج قوة بداية 106 حصان مع عزم دوران 103 لفة/قدم، مع قدرة تسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 9.6 ثانية.

في حين يتمتع طراز هوندا "Fit"، بمحرك تبدأ قوته من 128 حصان، وتزيد مع تقدم الفئة، مع ناقل سرعة يتوفر بنوعين، يودي أو CVT مزود بـ 6 سرعات.

ويتوفق طراز هوندا FIT على طراز تويوتا ياريس في معدل التسارع من صفر حتى سرعة 60 ميل في الساعة خلال 8.2 ثانية.

Advertisements





بعد ذلك قارن الموقع بين معدلات استهلاك الوقود للطرازين، وبدأ بطراز تويوتا ياريس، الذي ذكر أن يستهلك جالون واحد لكل 32 ميل يقطعهم بطرق المدن، و جالون واحد لكل 40 ميل يقطعهم على الطريق السريع، وذلك إذا عبر الفئات العاملة بناقل سرعة أوتوماتيكي منه، وفيما يخص الفئات العاملة بناقل سرعة يودي من طراز ياريس، فتستهلك جالون واحد لكل 30 ميل تقطعهم داخل المدن، و جالون واحد لكل 39 ميل يقطعهم الطراز على الطرق السريعة.

أما طراز هوندا Fit، فإن أفضل معدل لاستهلاك الوقود ضمن فئاته يصل لـ جالون واحد لكل 40 ميل يقطعهم على الطريق السريع، و جالون واحد لكل 30 ميل يقطعهم داخل طرق المدن.

وبعد ذلك تحدث "كار اند درايفر" في المقارنة عن القدرات التقنية المضافة لكل من الطرازين، وبدأ بطراز هوندا Fit، الذي يتوفر لدى جميع فئاته، نظام تشغيل صوتي وتوصيل بالهواتف عبر البلوتوث، وشاشة معلوماتية تعمل باللمس بقياس 7 بوصة، ووصلة USB.

كما تتوفر ضمن الكماليات أنظمة تشغيل "أبل كار بلاي"، و "أندرويد أوتو"، ونظام صوتي مكون من 2 من المساعات المكبرة.

في حين يتميز طراز تويوتا ياريس بمختلف فئاته في هذه الخانة، حيث يتمتع بنظام صوتي مكون من 6 سماعات مكبرة، وشاشة معلومات بقياس 7 بوصة، ونظام توصيل عبر البلوتوث، وأنظمة "أبل كار بلاي" وأندرويد أوتو"، بالإضافة لنظام راديو SiriusXM متصل بالقمر الصناعي.





واختتم موقع "كار أند درايفر" المقارنة، بإجراءات الأمن والسلامة المضافة للطرازين، وبدأ بطراز تويوتا ياريس، الذي يتمتع بأعلى التقييمات للامن والسلامة من معهد IIHS الأمريكي، ورغم ذلك يفتقر طراز ياريس للعديد من أنظمة الامن والسلامة المتطورة مثل نظام مراقبة المناطق العمياء التي يصعب على السائق رصدها، ونظام حساب المسافات بين المركبات ونظام الابتعاد عن المسار.

في حين يتوفر لدى طراز ياريس نظام استشعار للتنبيه المسبق قبل الاصطدام، ولكن اثناء سير السيارة على سرعات منخفضة.

وعلى العكس يتوفر طراز هوندا Fit، بعدد مميز من تقنيات الأمن والسلامة التي يفتقدها طراز ياريس، مثل نظام الفرامل التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام، الحفاظ على المسار، ونظام حساب المسافة بين المركبات.