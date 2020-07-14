فورد برونكو 2021 تظهر بتصميم جديد كلياً

كشفت شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد، عن الجيل الجديد من سيارتها برونكو 2021، بطرازين هما برونكو الكلاسيكي ببابين، وأول برونكو بأربعة أبواب لتشكل معاً عائلة جديدة من السيارات متعددة الاستعمالات والمصممة خصيصاً لخوض أكثر الطرقات وعورة.

تم تصميم "فورد برونكو" الجديدة كلياً، لتصبح سيارة عملية بالمقام الأول، حيث قامت الشركة بمتابعة آراء العملاء بهدوء لسنوات لمعرفة ما يريدونه، لضمان أن تصبح سيارتهم رائدة في فئتها.

ويبلغ ارتفاع أيقونة فورد، عن الأرض 294 مم، ويمكنها الخوض في المياه بعمق 851 مم، ويمكن للعملاء أيضاً الحصول على إطارات مقاس 35 بوصة لأول مرة في هذه الفئة، والتي تعزز بشكل كبير من قدراتها على الطرق الوعرة والخوض في المياه الضحلة.

تستمد برونكو 2021 قوتها من محركين ايكوبوست، الأول بأربعة أسطوانات سعة 2.3 لتر يولد قوة 270 حصان

و420 نيوتن.متر من عزم الدوران، والآخر V6 سعة 2.7 لتر يولد قوة 310 حصان و542 نيوتن.متر من عزم الدوران.

تتضمن السيارة خيارات ناقل حركة يدوي مكون من سبع سرعات، أو أوتوماتيكي بعشر سرعات، كما يمكن للعملاء أيضاً الاختيار بين نظامين 4 × 4.

ولأول مرة مع فورد برونكو الجديدة، كشفت فورد عما أسمته حزمة Trail Toolbox، وهي مجموعة من التقنيات لمساعدة عشاق القيادة على الطرق الوعرة، وتشتمل على نظام Trail Control، وهو نظام تحكم في السرعة المنخفضة للقيادة على المسارات، ونظام Trail Turn Assist، ونظام القيادة ذو الدواسة الواحدة، والذي يساعد سائق السيارة بشكل كبير على أن يصبح أكثر دقة وثقة أثناء الانطلاق

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على الصخور.

ستحصل برونكو ذات البابين والأربعة أبواب على أبواب بدون إطار يمكن إزالتها بسهولة مقارنة بمنافستها جيب رانجلر، كما يمكن تخزين الأبواب الأربعة التي تمت إزالتها على متنها في أكياس واقية خاصة، في حين أن المرايا الجانبية مثبتة على غطاء محرك السيارة، مما يعني أنها ستبقى في مكانها عند إزالة الأبواب.

كما ستحصل موديلات برونكو ذات البابين على سقف صلب قابل للإزالة بسهولة مقسم لثلاثة أقسام، بينما ستحتوي النسخ ذات الأربعة أبواب على سقف ناعم مقسم إلى أربعة أقسام قابلة للإزالة بشكل قياسي، أو سقف صلب بشكل اختياري تقول فورد أنه يمكن إزالة كل لوح من السقف من قبل شخص واحد فقط عن طريق فتحها من الداخل.

زودت برونكو 2021 بأحدث نظام ترفيهي من فورد وهو SYNC4، مع شاشة لمسية مقاس 12 بوصة (8 بوصة بشكل قياسي)، مع مزايا التحديث عبر الأثير والملاحة على الطرق الوعرة، كما تمتلك السيارة كاميرا 360 درجة لمساعدة السائق على رؤية ما قد يقابله أثناء الانطلاق على الطرق غير الممهدة.