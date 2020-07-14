"توتال" تتوسع في شبكة خدماتها وتعلن عن تفاصيل إنشاء أحدث محطاتها

كتب: باسل الحلواني

وقع كلاً من شركة توتال إيجيبت، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، عقد تأجير قطعة أرض خدمات بمدينة "سراي"، وهو العقد الذي سبق الإعلان عنه في شهر نوفمبر الماضي.

وتبلغ مساحة قطعة الأرض 3000 متر مربع، وستكون جزءاً من مساحة أكبر (7000 متر مربع)، وبموجب التعاقد الجديد تقوم شركة توتال إيجيبت، بإقامة وتشغيل محطة خدمة متميزة متضمنة خدمات سلسلة محلات "Bonjour" الشهيرة وغيرها من الخدمات، بينما تقوم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير باستغلال وإدارة

المساحة المجاورة لمحطة الخدمة في أنشطة تجارية، ويتوقع أن يتم إنشاء وتشغيل المحطة خلال فترة 12 شهراً.تجدر الإشارة إلى أن مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير قد وافق في اجتماعه بتاريخ 3 نوفمبر 2019 على قبول العرض المقدم من شركة "توتال إيجيبت" لاستئجار قطعة أرض بمدينة "سراي" على طريق الأمل (المدخل الرئيسي من طريق السويس إلي العاصمة الإدارية الجديدة)، وذلك لمدة (25) عامًا.قال بيامي أوفن، العضو المنتدب لشركة توتال إيجيبت: "إن شركة توتال إيجيبت فخورة بتوسيع شبكة خدماتها من خلال إضافة هذه المحطة المتميزة في هذا الموقع الفريد بمدينة سراي. وستقدم هذه المحطة لعملائنا جميع المنتجات فائقة الجودة، بالإضافة لتقديم خدمات سلسلة محلات Bonjour، والوقود المميز 95، وخدمات الغسيل الآلي للسيارات، وخدمات توتال كورتز للعناية بالسيارات، بما يعكس رؤيتنا لتقديم أفضل الخدمات. كما أن هذا المشروع هو علامة راسخة على طموحاتنا للنمو والتزامنا نحو التنمية الاقتصادية لمجتمعنا. كما أننا سعداء لشراكتنا مع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ونتطلع لمزيد من التعاون في المستقبل".