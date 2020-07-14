وكيل هيونداي يرفع أسعار أكسنت HCI موديل 2020

كتب: باسل الحلواني

أخطرت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي الكورية الجنوبية في مصر، شبكة موزعيها بزيادة جديدة على أسعار سيارتها العائلية السيدان هيونداي أكسنت HCI.

بلغ مقدار الزيادة الجديدة وفقاً لعدد من موزعي العلامة الكورية 2000 جنيه، على جميع فئات هيونداي HCI، موديل 2020، التي تتوافر في مصر بـ5 فئات

من التجهيزات.

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ويوضح الجدول التالي الأسعار الجديدة والقديمة للسيارة، التي تنتمي لفئة السيارات العائلية السيدان، المزودة بمحرك مكون من أربع أسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة 125 “حصان”، وعزم أقصي للدوران 156 نيوتن/ متر.