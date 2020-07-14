هيونداي باليسيد 2021 تحصل على فئة فاخرة

الخليج ٣٦٥ نت – تتطلع هيونداي إلى جذب الأنظار مرة أخرى لباليسيد وذلك بإعطائها فئة فاخرة وهي Calligraphy، والتي تتمتع بالعديد من المزايا الحصرية.

بدءً من التصميم الخارجي، فقد حصلت الفئة الفاخرة على شبك أمامي فريد بلمسات كرومية أنيقة، وجنوط 20 بوصة بتصميم مخصص، ومصابيح بتصميم جديد، ومصابيح مكابح LED واسعة، وفي الداخل، حصلت المقصورة على بطانة سقف من جلد الغزال، وألواح أبواب من الجلد المبطن، وعجلة قيادة ملفوفة بالجلد المثقب.

ونظراً لأن الفئة الفاخرة تستند إلى باليسيد ليميتيد، فإنها تحصل على أجهزة قياس رقمية قياس 12.3 بوصة، ومقاعد جلد نابا مدفأة ومهواة، وكراسي منفصلة للصف الثاني، ونظام صوتي هارمان كاردون المتميز، ونظام ترفيهي 10.25 بوصة مع نظام ملاحة GPS.

وبالنسبة للقوة، فستستمد باليسيد Calligraphy قوتها من محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات مقترن بنظام دفع على جميع العجلات بشكل قياسي.

يجدر بالذكر أن فئات باليسيد الأخرى حصلت على ترقيات عديدة توفر المزيد من الراحة والرفاهية لراكبيها، حيث حصلت باليسيد SE الأساسية على مصابيح أمامية ليد وراديو HD ودعم لاسلكي لكلاً من أندرويد أوتو وآبل كاربلاي، في حين حصل إصدار SEL المتوسط على فتحة سقف ومصابيح داخلية ليد، وفئة بريميم حصلت على نظام ملاحة GPS، وراديو SiriusXM ونظام اتصال داخلي داخل السيارة من بين مزايا أخرى عديدة.

في النهاية، من المقرر أن تصل باليسيد 2021 إلى الوكلاء في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، على أن تصل لمنطقتنا العربية بعد ذلك، ولم تكشف هيونداي بعد عن أسعار الفئات المختلفة.

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