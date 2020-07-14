كيا تيلورايد 2021 تحصل على إصدار خاص

الخليج ٣٦٥ نت – كما هو الحال مع العديد من سيارات الاس يو في الأخرى حالياً، حصلت كيا تيلورايد على إصدار أسود خاص لموديل عام 2021، أطلقت عليه الشركة اسم كيا تيلورايد Nightfall Edition 2021 إصدار “الغروب”، ويتميز بالعديد من اللمسات السوداء التي تمنح السيارة مظهراً أكثر شراسة.
تنتشر اللمسات السوداء حول الإصدار الخاص، بدءً من الشبك الأسود المصمم حديثاً، وجنوط 20 بوصة سوداء مع صواميل سوداء، وقضبان سقف سوداء لامعة، وشعار أسود، من بين أشياء أخرى عديدة، في حين تشتمل المزايا الأخرى للإصدار الخاص على مصابيح أمامية ليد ومصابيح ضباب مع إطار داخلي أسود، ومقابض أبواب بلون الهيكل.
يجدر بالذكر أن الحزمة متوفرة في إصدارات تيلورايد EX AWD مع حزمة Premium، وSX AWD وSX بريستيج، وتضيف حزمة Nightfall Edition العديد من اللمسات السوداء اللامعة التي يمكن دمجها بشكل فني مع ثمانية ألوان خارجية، بما في ذلك الطلاء الحصري للحزمة وهو رمادي Wolf، بالإضافة إلى الأبيض الثلجي، والفضي وخيارات أخرى.
في الختام، سيصل إصدار كيا تيلورايد Nightfall Edition 2021 إلى وكلاء كيا بالولايات المتحدة في النصف الثاني من العام الجاري، وسيظل المحرك دون تغيير، حيث ستستمد قوتها من محرك V6 سعة 3.8 لتر بقوة 291 حصان و355 نيوتن.متر من عزم الدوران، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.
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