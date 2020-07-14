جيب رانجلر بنسخة هجينة كهربائية… قريباً

الخليج ٣٦٥ نت – يبذل فريق التسويق في جيب قصارى جهده لجذب الاهتمام مرة أخرى لرانجلر بعد أن حصلت على منافس مباشر في السوق، حيث تم الكشف عن فورد برونكو الجديدة كلياً بالأمس، الجدير بالذكر أنه قبل ساعات قليلة من الكشف عن برونكو، كشفت جيب عن روبيكون 392 الاختبارية بمحرك V8، وبعد ذلك بوقت قصير، ظهر تقرير أنه يمكن أن يبدأ إنتاجها بالفعل، والآن بعد الكشف عن برونكو، تعود جيب للظهور مرة أخرى بفيديو تشويقي جديد.

يقوم الفيديو الذي مدته 15 ثانية بمعاينة النسخة الإنتاجية من رانجلر الهجينة الكهربائية القادمة، حيث تظهر رانجلر الهجينة بالقابس أثناء انطلاقها بهدوء تام، ويذكر أنها ظهرت لأول مرة في يناير الماضي، حيث تم الكشف عن نموذج أولي في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية لعام 2020، وفي ذلك الوقت، أعلنت صانعة السيارات أنها ستنشر تفاصيل أكثر حول رانجلر الهجينة في وقت لاحق من 2020، ويبدو أن الآن هو الوقت الأكثر مناسبة لفعل ذلك.

في الفيديو، لم تكشف جيب عن أي تفاصيل أخرى غير الاسم الرسمي للسيارة، والذي سيكون رانجلر 4xe وأنها قادمة قريباً، وحتى الآن لا نعرف الكثير من مواصفاتها، لكن المصادر تشير إلى أن النظام الهجين بالقابس سيحتوي على محرك V6 سعة 3.6 لتر الموجود في رانجلر، في حين ستكون الإضافات الكهربائية موجودة في منطقة محمية تحت السيارة بين العادم وعمود التدوير.

في الختام، لا نعلم أيضاً ما إذا كانت جيب ستقدم نسخة هجينة بالقابس للإصدار رباعي الأبواب فقط أم ستحصل رانجلر ذات البابين على نسخة هي الأخرى، ونظراً لأن بيك آب جلاديتور تشبه رانجلر ميكانيكياً ويتم صنعها في نفس المصنع، فيمكن لها أن تحصل على نسخة هجينة بالقابس هي الأخرى، لكن جيب لم تكشف عن صحة أو خطأ هذه الاعتقادات بعد.

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